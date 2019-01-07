Eğitime kar engeli! Açıklamalar peş peşe geldi

Samsun

Samsun Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, iç kesimlerdeki ilçelerde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, Vezirköprü ilçesinin yanı sıra Havza, Ladik, Asarcık ve Kavak ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Ayrıca aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacakları aktarıldı.

Çorum

Çorum’da da kar yağışının etkili olduğu ilçelerde eğitime ara verilecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Sungurlu, İskilip, Laçin ve Kargı ilçelerinde okulların için tatil edildiği bildirildi.

Kastamonu

Kastamonu'da ise kent merkezinin ardından Devrekani ilçesinde de okullar için tatil edildi.

Kırıkkale

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerde resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, rehberlik araştırma merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde eğitime ara verileceği ifade edildi.

Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Çankırı

Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamada merkez ve il genelindeki tüm okullarda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir gün tatil kararı alındı.

Ayrıca, hamile ve engelli kamu personelleri 1 gün idari izinli sayılacak.

Karaman

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. İlçe genelinde öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Hıfzıssıhha Kurulunca ilçede ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.

Uşak

Uşak Valisi Funda Kocabıyık, akşam saatlerinde il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi. Vali Kocabıyık yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Mevcut hava şartları ve en son meteorolojik veriler değerlendirildiğinde, öğrencilerimizin sağlığı ve ulaşım güvenliği için; İlimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her tür ve derecedeki resmi ve özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları ile diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlara ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarının 07.01.2019 Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile tatil edilmesine karar verilmiştir. Ayrıca; Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan görevli personelden hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olan memur ve diğer kamu görevlileri, 07.01.2019 Pazartesi günü 1 (bir) gün süre ile idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyuna Saygıyla duyurulur."

Karabük

Karabük Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, Eskipazar, Eflani, Ovacık ile Yenice ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği, bu ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bingöl

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Bingöl merkez ve ilçelerde ulaşımda aksamaya neden oldu. Kent merkezi ile Kiğı ilçesi ve 281 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte, İl Özel İdare ekipleri çalışma yürütüyor. Kar yağışının etkili olmasıyla, Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, merkez ile Adaklı, Kiğı, Yedisu ve Yayladere ilçelerindeki okullarda da eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi. Konu ile ilgili Valilik açıklaması şöyle:

"Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrencilerimiz ile merkeze bağlı köy okullarımız ve taşıma merkezi okullarımızda, ayrıca Adaklı, Kiğı, Yedisu ve Yayladere ilçelerimizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarımızda 7 Ocak 2019 Pazartesi günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir."

Isparta

Isparta Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yıldırım, kar yağışı nedeniyle köylerden kent merkezine taşımalı eğitimle gelen öğrenciler ve engellilere eğitim verilen özel kurumlarda eğitim öğretime ara verildiğini açıkladı.

Gelendost ilçesinde de taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerle engelli öğrenciler için eğitime ara verildiği belirtilirken, hamile ve engelli kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı kaydedildi. Şarkikaraağaç ve Eğirdir ilçeleri genelinde ise eğitim ve öğretime ara verildiği açıklandı.

Bolu

Bolu il genelinde sabah saatlerinde başlayan ve gün boyunca devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi. Okulların tatil edilmesi haberini twitter hesabı üzerinden duyuran Bolu Valisi Ahmet Ümit, şu ifadeleri kullandı:

“Gençler, olumsuz hava koşulları sebebiyle il genelinde eğitime bir gün süreyle ara verdik. Güzelce dinlenin, eğlenin, birazda ders çalışın, kendinize dikkat edin, hasta olmayın. Sizleri seviyoruz, unutmayın.”

Ayrıca, muhtemel buzlanma nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak engelli ve hamile kamu personeline de 1 gün idari izin verildiği belirtildi.

Amasya

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini artırarak devam ediyor.

Amasya Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava şartları nedeniyle herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyet meydana gelmemesi amacıyla Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde tüm okullarda, Taşova ilçesinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Elazığ

Kar yağışı nedeniyle Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerindeki taşımalı eğitim yapılan bazı okullar için tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Karakoçan, Kovancılar ve Palu ilçelerindeki bazı taşımalı eğitim merkezlerinin, yoğun kar yağışı nedeniyle 7 Ocak günü tatil edildiği duyuruldu.

Sivas

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünün hava tahmin raporlarında bildirilen meteorolojik veriler doğrultusunda, kar yağışının aralıklarla gün boyu devam edeceği, yüksek kesimlerde kuvvetli buzlanma, don olayı ve şiddetli rüzgar beklendiği belirtildi.

Bu nedenle taşımalı eğitimde aksamalar olabileceğinden il merkezi ve merkez köylerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı taşımalı eğitim yapılan her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği ifade edildi.

Öte yandan Şarkışla ilçesinde de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamilelerin de idari izinli sayılacakları belirtildi.

Yozgat

Yozgat’ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezinde ve bazı ilçelerde eğitime bir gün ara verildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamaya göre hava muhalefeti nedeniyle bugün il merkezi başta olmak üzere Çayıralan ve Kadışehri ilçelerinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca hamile, engelli ve kronik hastalıkları bulunan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı yer aldı.

Nevşehir

Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde eğitim öğretime bir gün ara verildi. Derinkuyu Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “Derinkuyu ilçe genelinde yağan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ilçe genelinde okullar tatil edildi” denildi.

Ordu

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının kentin iç kesimlerinde devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizin iç kesimlerinde akşam saatlerinde başlayan ve bazı yerleşim yerlerinden etkili olan kar yağışı nedeniyle öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için Aybastı ve Çamaş ilçemizdeki tüm okullarda, Kabadüz ilçemizin Yokuşdibi Mahallesi'ndeki okullarda, Pazartesi eğitim-öğretime ara verilmiştir."

Tokat

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilçeye bağlı belde ve köylerdeki okullarda eğitime bir gün ara verildiği, ayrıca taşımalı eğitim sistemi kapsamındaki öğrenciler için okulların tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, ilçe merkezindeki okullarda eğitim-öğretime devam edileceği kaydedildi.