0553 313 94 23

"Eğitime en çok susayan eyalet Sistan ve Beluçistan"

İran Yardım Topluluğu Vakfı Genel Sekreteri Reza Derman, Sistan ve Beluçistan eyaletinde öğrencilerin 70 yıllık sıralarda eğitim gördüğünü söyledi

20 Ocak 2019 Pazar 16:45
"Eğitime en çok susayan eyalet Sistan ve Beluçistan"

ANKARA (AA) - İran Yardım Topluluğu Vakfı Genel Sekreteri Reza Derman, ülkenin güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletinde öğrencilerin yarım asırlık sıralarda eğitim gördüğünü belirterek, "Eğitime en çok susayan eyalet Sistan ve Beluçistan'dır." dedi.

Sistan ve Beluçistan eyaletindeki eğitim olanaklarının kötü olduğunu söyleyen Derman, "Bölgedeki eğitim şartlarının yetersiz olmasının nedenleri, öğrencilerin 70 yıllık sıra ve okullarda eğitim görmesi, bölgedeki yerleşimin dağınık olması, eyalette etkili olan kuraklık, bölge nüfusunun fazla oluşu ve yeterli sayıda okul bulunmamasıdır." diye konuştu.

Bölgeye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında edindiği izlenimler hakkında bilgi veren Derman, "Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Bempur kentinde iki okul gezdim. İkisinde de sıralar 70 yıllıktı, harap olmuş durumdaydı ve eğitim için uygun değillerdi." ifadelerini kullandı.

İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan Derman, ülkedeki eğitim sorunun eskiye dayandığını ve bütçe yetersizliği nedeniyle yeni dersliklerin yapılamadığını ifade etti.

Ülkenin bazı bölgelerinde 20 kişilik sınıflarda 50 öğrencinin eğitim gördüğünü vurgulayan Derman, "Eğitime en çok susayan eyalet Sistan ve Beluçistan'dır." dedi.

Derman ayrıca İran'daki okulların yüzde 30'unun eğitim anlamında uygun şartları taşımadığını ve okulların çürüdüğünü dile getirdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 16:45
  1. iran
  2. Reza Derman
  3. Sistan ve Beluçistan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    'Ders çalışmıyor' bahanesiyle dayaktan öldürülen Mertcan'ın bütün dersleri 'çok iyi'
    1. 'Ders çalışmıyor' bahanesiyle dayaktan..
    2. Boks: 22 Yaş Altı Ferdi Türkiye..
    3. FETÖ’cü Yakup Saygılı’nın kayıp..
    4. Ali Koç, Koray Şener parkını açtı
    5. KKTC'de "Hamsi Festivali"
    6. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    7. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "26..
    8. Saadet Partisinin aday tanıtım hazırlığı
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin..
    10. Bahreyn ve Mısır, "Hamed-3"e başladı!
    11. Tahincioğlu All-Star 2019
    12. Maçın ardından
    13. İsrail ve Çad, 47 yıl sonra diplomatik..
    14. Şehit yakınları doğaya yem bıraktı
    15. Mezarlıkta bıçakladılar!
    16. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "31..
    17. Seymenlerden Özhaseki'ye ziyaret
    18. Maçın ardından
    19. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "(31..
    20. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:..
    Soğandan kötü kokular geliyor
    Soğandan kötü kokular geliyor
    Gökçek'in en büyük hayali... Tarih verildi!
    Gökçek'in en büyük hayali... Tarih verildi!
    Kilosu tam 4 bin TL! Kapış kapış satılıyor
    Kilosu tam 4 bin TL! Kapış kapış satılıyor
    ﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi
    ﻿Küfürbaz Say’dan itibar takıyyesi
    AK Parti Samsun belediye başkan adayları 2019
    AK Parti Samsun belediye başkan adayları 2019

    Günün Karikatürü

    20 Ocak 2019
    Herkes peşinde! Dünyanın en iyisi o ilimizde
    Herkes peşinde! Dünyanın en iyisi o ilimizde
    AK Parti Van belediye başkan adayları kimler 2019?
    AK Parti Van belediye başkan adayları kimler 2019?