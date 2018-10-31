Eğitimde reform senesi

Hükümet, 2019'da milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velileri ilgilendiren reforma imza atacak. Cumhurbaşkanlığı 2019 Yıllık Programı'na göre öğrenme ortamları, fırsat eşitliği, öğretmen nitelikleri, müfredat ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesine ilişkin önemli adımlar atılacak. Devlet okullarında da tamamen ücretsiz olacak yaz okulları açılacak. Ücretli öğretmenlerin geliri artacak. Dijital eğitime daha çok yatırım yapılması sağlanacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan programdaki bazı önemli düzenlemeler şöyle:



TEKLİ EĞİTİM HIZLANACAK: Erken çocukluk eğitiminin 5 yaş için zorunlu olması sağlanacak. Bu eğitim kademesinin niteliğinin artırılmasına yönelik ortak kalite standartları getirilecek. İkili eğitimden tekli eğitime geçme çalışmaları hızlanacak.



DİJİTALE YATIRIM: Bu eğitim öğretim döneminde güncellenen müfredatın işlevselliği artırılacak. Dijital eğitim ve öğretim içeriği geliştirme ekosistemi oluşturulacak. Sınıf içi öğretim uygulamalarındaki iyi örnekler geliştirilecek.



MESLEKİ EĞİTİME ÖZENDİRME: Sınav baskısı azaltılacak, meslek liseleri tercih edilebilir hale getirilecek. Mesleki ve teknik eğitimde alan eğitim 9'uncu sınıftan itibaren başlayacak. Müfredatın esnek ve modüler olarak yapılandırılması sağlanacak. Mesleki ve teknik eğitimde eğitim-istihdam-üretim ilişkisi güçlendirilecek.



OYUNLA EĞİTİM ZAMANI



OKUL GELİŞİM MODELİ: Çocukların öğrenmesiyle ilgili tüm aktörlerin okulu iyileştirme çalışmalarında yer aldığı Okul Gelişim Modeli kurulacak.



GEZİCİ OTOBÜS SINIFLARI: Toplum temelli erken çocukluk hizmetlerinin yayılımı bağlamında merkezler, atölyeler ve gezici otobüs sınıflar devreye sokulacak. Oyun temelli gelişim etkinliklerinin yer aldığı yaz okulu programları açılacak.



ÖZEL OKULLARA FİNANS DESTEĞİ: Eğitimde alternatif finansman modelleri geliştirilecek. Özel sektörün eğitim kurumu açması, özel kesim ve meslek örgütlerinin mesleki eğitim sürecine idari ve mali yönden aktif katılımı özendirilecek. Bu kapsamda okulların finansman yöntemleri çeşitlendirilecek.



EĞİTİME BAĞIŞ ZAMANI: Okullara bağış yapacak kişilerin farklı miktar, tema ve yöntemle bağış yapabilmesi için il ve MEB düzeyinde bir yapı kurulacak, mevzuat, yazılım ve erişim düzenlemeleri yapılacak.



ÖĞRETMENLİK ÖZENDİRİLİYOR



10 ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ: Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi kapsamında 5 üniversite destekleniyor. Buna 10 araştırma üniversitesi daha eklenecek.



ÖĞRETMENLİĞE TEŞVİK: Elverişsiz koşullarda görev yapan öğretmenler için teşvik mekanizması kurulacak, öğretmenlik mesleği mevzuatına ilişkin çalışmalara başlanacak. Ücretli öğretmenlerin ücretleri artacak.

KAYNAK: SABAH