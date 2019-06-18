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"Eğitimde Nitelik ve Kalitenin Arttırılması" arayışları sürüyor

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce düzenlenen "Eğitimde Nitelik ve Kalitenin Arttırılması" konulu sunum toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirildi.

18 Haziran 2019 Salı 10:08
"Eğitimde Nitelik ve Kalitenin Arttırılması" arayışları sürüyor

Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce düzenlenen "Eğitimde Nitelik ve Kalitenin Arttırılması" konulu sunum toplantısı, Vali Mahmut Demirtaş başkanlığında gerçekleştirildi.


Valilik Makamı’nda gerçekleştirilen toplantıya Vali Mahmut Demirtaş’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, milli eğitim müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı.


İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun ile kurum yöneticilerinin, "Eğitimde Nitelik ve Kalitenin Arttırılması" konu başlığıyla hazırlanan sunumda yapılması planlanan proje ve çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgiler verdiği toplantıda konuşan Vali Mahmut Demirtaş, Adana’nın eğitim ve öğretimdeki başarı seviyesini daha yukarılara taşımak konusunda gerekli tüm çalışmaları yapmaya devam edeceklerini söyledi.


Valilik koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerince gerçekleştirilen ve “Adana’da Eğitimde Nitelik ve Kalitenin Artırılması Çalışması” kapsamında gerçekleştirilen okul ziyaretleri ve ilgili tüm paydaşlarla yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen sonuçlara ilişkin İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun tarafından sunum yapılan toplantı, yeni eğitim ve öğretim yılında yapılması planlanan çalışmalar ile eğitim yatırımlarının genel durumu hakkında ayrıntılı değerlendirmeler yapılmasıyla son buldu.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 10:08
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