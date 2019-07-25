Eğitimde Medipol ayrıcalığı

15 araştırma merkezi, 12 fakültesi, 4 meslek yüksekokulu, bir yüksekokulu ve 4 enstitüsü bulunan üniversite, bilim insanı yetiştirme vizyonuyla öğrencilerin önündeki engelleri kaldırıyor. İstanbul Medipol Üniversitesi’nin kurucu iradesinin ortaya koyduğu,“Başarılı öğrencinin önünde hiçbir engel olmayacak” fikri hayat buluyor. Öğrencinin başarı yolunda ilerlemesini engelleyen zaman ve finans faktörlerinin üstesinden gelen üniversite kuruluşunun onuncu yılında öğrencilerine farklı fırsatlar sunacak.

NEREDEN NEREYE?

İstanbul Medipol Üniversitesi; modern derslikleri, laboratuvarları, kütüphanesi ve sunduğu imkânlarla kısa sürede İstanbul’un farklı bölgelerinde konumlanan bir eğitim kompleksi haline geldi. Toplumun değişen ihtiyaçlarına cevap verebilen bireyler yetiştirmeyi ilke edinen üniversitenin, eğitim olanaklarının yanı sıra öğrenci yurtları, spor alanları ve araştırma laboratuvarlarını kapsayan Kavacık Kuzey ve Kavacık Güney Yerleşkeleri 2014 yılında hayata geçirildi. Türkiye’nin en büyük özel sağlık yatırımı olan Medipol Mega Hastaneler Kompleksi ile iş birliği anlaşması olan üniversitenin bugün geldiği noktada 12 fakülte, 4 meslek yüksekokulu, bir yüksekokulu ve 4 enstitüsü yer alıyor. Başarılarında öğrenci imzası var İstanbul Medipol Üniversitesinde bir programa kayıt olan öğrenciler, birinci sınıfta: “Araştırma Yardımcısı Öğrenci”, ikinci sınıfta: “Araştırmacı Öğrenci”, üçüncü sınıfta: “Proje Görevlisi Öğrenci” unvanlarıyla, üniversitede görev yapan akademisyenlerin araştırma çalışmalarında asistanlık yapabilme fırsatını yakalıyor.

BAŞARILAR ÖDÜLLENDİRİLİYOR

Medipol, başarılı öğrencilerine lisans eğitimleri devam ederken lisansüstü programlara katılma imkânı sunuyor. Öğrenciler bu programların sunduğu olanaklarla kariyer eğitimlerine erken başlayabiliyor ve uzmanlıklarını zamandan bağımsız olarak kendi gayretleriyle kazanabiliyor. Böylece, dünya bilimine katkı potansiyeli yüksek olan üstün yetenekli lisans öğrencilerine yüksek lisans ve doktora bütünleşik programlarına erken başlayabilme imkânı tanınıyor. Gerekli başarı kriterlerine sahip öğrenciler, lisans eğitiminin 4. yarıyılını tamamladıktan sonra, 4 yıl eğitim veren fakültelerde Bütünleşik Yüksek Lisans Programına; 5 ve 6 yıl eğitim veren fakültelerde Bütünleşik Doktora Programına başlayabiliyor. Üstelik gerekli başarı kriterlerine sahip öğrenciler, eğitimlerini burslu olarak yapabiliyor.

SINIRSIZ ARAŞTIRMA FIRSATI

Öğrenciler Üniversite bünyesindeki 15 araştırma merkezindeki uygulamalı çalışmalar sayesinde ezbercilikten uzak, pratiğe dayalı eğitim görüyor ve mesleki becerilerini dünya standartlarında geliştirebiliyor. Bu sahaları şöyle sıralayabiliriz:

● Medipol Mega Üniversite Hastanesi

● Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi UAM

● İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hastanesi

● Bilişim Hukuku UAM

● Biohukuk UAM

● İlaç ve Sağlık Hukuku UAM

● Milletlerarası Hukuk ve Dış Politika UAM

● Akdeniz Araştırmaları UAM

● Sağlık Eğitim UAM

● Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp UAM

● Rejeneratif ve Restoratif Tıp UAM

● Rüya, Uyku ve Hipnoz Çalışmaları UAM (RUHMER)

● Sağlık Sistemleri ve Politikaları UAM

● Biyoteknoloji ve Biyomühendislik UAM (BİOMER)

● İklim Değişikliği Çalışmaları UAM

● İstanbul Medipol Üniversitesi Uzaktan Eğitim UAM (MUZEM)