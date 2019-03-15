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“Eğitimde İş Birliği” protokolü imzalandı

Bilecik Belediyesi, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO)işbirliğinde hazırlanan “Eğitimde İş Birliği” protokolü imzalandı.

15 Mart 2019 Cuma 15:56
“Eğitimde İş Birliği” protokolü imzalandı

Bilecik Belediyesi, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası (TSO)işbirliğinde hazırlanan “Eğitimde İş Birliği” protokolü imzalandı.


Belediye Başkanlığında gerçekleştirilen törende; Belediye Başkanı Nihat Can, TSO Başkanı Şükrü Keskin, Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik hazırlanan protokolü imzaladı. İmzalanan protokol ile Bilecik il sınırları içerisinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında eğitimin niteliği ile ilgili öncelikli olarak belirlenmiş alanlar başta olmak üzere, taraflarca uygun görülen tüm alanlarda, planlı çalışmalar yürüterek, özellikle öğrencilerin başarı ve beceri seviyelerini yükseltmek amaçlanıyor. Protokol ile ayrıca il sınırları içerisindeki tüm eğitim hizmetlerinin niteliğini arttırmak; eğitim programlarının geliştirilmesi, öğretmen yeterliliklerinin uygulamalı eğitim faaliyetleriyle arttırılması ve ailelerin sosyal, kültürel ve mesleki gelişimlerine destek olunması noktasında, taraflar arasında işbirliği ve koordinasyon sağlanması planlanıyor.


“Eğitimde iş birliği protokolü ile eğitime büyük katkı sağlayacağız”


Belediye Başkanı Nihat Can imzalan protokol hakkında yaptığı değerlendirmede; “Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza desteklerimiz dahilinde Belediyemiz ile Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şeyh Edebali Üniversitesi ve Ticaret Sanayi Odası işbirliğinde‘Eğitimde İş Birliği’ protokolümüzü imzaladık. Sosyal belediyecilik anlamında gelecek nesillere faydalı olacak projelere vereceğimiz destekler devam edecek. İmzaladığımız protokolün hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İmzaladığımız protokol ile Bilecik il sınırları içerisinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında eğitimin niteliği ile ilgili öncelikli olarak belirlenmiş alanlar başta olmak üzere, taraflarca uygun görülen tüm alanlarda, planlı çalışmalar yürüterek, özellikle öğrencilerin başarı ve beceri seviyelerini yükseltmeyi amaçlıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 15:56
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