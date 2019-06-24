’Eğitimde Farklı Yaşamlar’ Kursu Kırşehir’de Başladı

Kırşehir’de 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı, sene sonu ’Haziran Dönemi Mesleki Çalışmalar’ 2. haftası eğitim planlaması açılış programı gerçekleştirildi.

Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen programa Vali İbrahim Akın, Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Kurt, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Şevket Karadeniz, merkez ilçe okul müdürleri katıldı.

Programda konuşan Vali Akın, çocukların gelişimi için eğitim sisteminde yeni yöntem ve teknikleri kullanırken bir yandan da öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin bilgilerini güncellemeleri için mesleki gelişimlerine önem verdiklerini söyledi.

Gelişmiş ve refahı yüksek bir ülke olmak istiyorsak her alanda olduğu gibi eğitimde de çağın gereklerine ayak uydurmamız gerektiğini belirten Vali İbrahim Akın, “2018-2019 eğitim öğretim yılı geçtiğimiz hafta sona erdi. Öğrencilerimiz bütün bir yılın yorgunluğunu tatilde atmaya çalışırken bizler de bu zaman zarfında okullarımızın fiziki koşullarının iyileştirilmesi, varsa eksikliklerin giderilmesi, yapımı devam etmekte olan okullarımızın önümüzdeki eğitim öğretim dönemine yetiştirilmesi konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."dedi.

Bilim ve teknoloji çağında her geçen gün yeniliklerle karşılaşıldığını belirten Vali Akın, konuşmasını şöyle sürdürdü;

"Bilim ve teknoloji çağını yaşadığımız günümüzde insanlık olarak her geçen gün yeni bilgiler, buluşlar ve yöntemlerle karşılaşıyoruz. Bilgiyi sistemli bir şekilde üretebilen ve verimli bir şekilde kullanabilen toplumların uygarlık yarışında ön sıralarda yer alması sebebiyle ülkemizin her alanda olduğu gibi eğitim alanında da çağın ihtiyaçlarına göre kendini yenilemesi ve geliştirmesi gerekmektedir.

Bu itibarla, bir yandan çocuklarımızın gelişimi için eğitim sistemimizde yeni yöntem ve teknikleri kullanırken bir yandan da öğretmenlerimizin ve okul yöneticilerimizin bilgilerini güncellemeleri için mesleki gelişimlerine önem veriyoruz.

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitemiz, ülke genelinde bir ilke imza atarak öğretmenlerimizin gelişimi için işbirliği protokolü düzenlemiştir. Bu kapsamda üniversitemizdeki 55 Öğretim görevlisi tarafından toplamda 2 bin 262 öğretmen ve okul yöneticimize eğitim verilecektir."