Eğitimde dev güç birliği! Lafla değil icraatla yükseliyor

UNESCO & INTED ve MEKTEBİM iş birliği ile gerçekleştirilen STEM Eğitim Projesi, Türkiye’nin STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanında geleceğin en iyi uygulama merkezlerinden biri haline getirilmesini amaçlıyor. Türkiye’nin 2023 hedeflerine güçlü bir desteğin verilmesi amacıyla ülkemize kazandırılan projenin detayları Uluslararası STEM Eğitim Zirvesi ile kamuoyuyla paylaşıldı. Zirve, bilim, teknoloji ve eğitim alanından önemli isimleri bir araya getirdi.

Önemli işbirliği

Mektebim Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Sancak, zirvede yaptığı konuşmada, “21. yüzyılda artık farklı bir dünya ile karşı karşıyayız. Bilim ve teknoloji alanlarındaki gelişmelerle şekillenmeye devam edecek bir geleceğe doğru ilerliyoruz. Bu noktada STEM eğitimi, öğrencilerin bu yeni çağa ayak uydurabilmeleri ve temel yetenekleri geliştirebilmeleri adına bütün ülkelerin eğitim politikası haline gelmiş durumda. Mektebim Okulları olarak, dünyadaki tüm ülkeler tarafından Eğitim, Bilim ve Kültür konularında standartları belirleyen çatı kuruluş olan UNESCO ile birlikte ülkemizin geleceğine önemli kazanımlar sağlayacak bu eğitim projesini ülkemize kazandırmanın heyecanı ve gururunu yaşıyoruz” dedi. UNESCO ile birlikte projeyi geliştiren INTED’in CEO’su Gökhan Coşkun da STEM eğitimi adına önemli bir iş birliğine imza attıklarını ifade etti.

Sophia da zirvedeydi

Zirvenin dikkat çeken konuklarından biri de yapay zekâ teknolojisiyle çalışan dünyaca ünlü robot Sophia oldu. STEM projesi için özel olarak Türkiye’ye gelen Robot Sophia proje hakkında görüşlerini paylaşarak; geleceği şekillendirecek çocukların bilim ve teknoloji alanlarında iyi bir eğitim almalarının önemli olduğunu söyledi.

Sancak: Biz Safiye’ler yaparız

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, paneldeki konuşmasında, eğitim sektörüne girmelerinin temel motivasyonunun kâr amaçlı olmadığını belirterek, sosyal fayda ve topluma katkı amacıyla hizmet verdiklerini anlattı. “Bizi yönetenlerin de bilgiye, bilgi üretmeye ve bilgi üretme fabrikaları yapmaya önem vermesi gerekiyor” diyen Sancak, “Sadece bireylerin uğraşması yetmez. Toplumları yönetenlerin de bu perspektifte olması gerekir. Bunları yaparsak, bilgiyi de üretiriz, bu konuda Batı’ya da destek ve fayda sağlarız. Sophia’lar değil biz Safiye’ler yaparız” dedi.