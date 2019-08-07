Eğitimde acı tablo! ÖSYM yerleştirme istatistikleri açıklandı

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

2019 YKS yerleştirme sonuçları geçtiğimiz gün açıklandı. ÖSYM’nin sitesinde yer alan sayısal bilgiler adıyla her yıl yayınlanan rapor da, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte erişime açılmış oldu. Bu yılki verilere göre YKS’ye başvuran 2 milyon 528 bin öğrencinin ancak 904 bin 176’sı (AÖF dahil) yerleşmeyi başardı. 2012 yılı verilerine göre, sınava başvuranların yerleşenlere oranı yüzde 45,66 iken, 2019 yılında bu oranın yüzde 35,76’ya gerilediği görüldü.

Tercih hakkı kazanan öğrenci oranı azalıyor!

ÖSYM’nin açıkladığı verilere göre bu yıl YKS sınavına giren 2 buçuk milyon öğrencinin 1 milyon 137 bin 382’si tercih yapmaya hak kazandı. Sınava giren öğrencilerin yüzde 45’ine tekabül eden bu oran, 2012 yılında yüzde 57,65 olarak kaydedilmişti. Bu verilere göre son 7 yılda üniversite sınavı için başvuru yapıp yerleştirmeye hak kazananların oranı yüzde 12 azalmış oldu. Aynı zamanda 2012 yılında üniversite sınavına giren öğrencilerin yüzde 45,64’ü yerleştirilirken, 2019 ÖSYM verilerine göre bu oran yüzde 10’luk azalışla yüzde 35,75 olarak kayda geçti.

Öğrenciler, sınava girdikleri yıl yerleşmemeyi tercih ediyor!

Öğrencilerin bir çoğu ‘Seneye daha iyi bir puan alırım’ diyerek sınava girdiği yıl yerleşmek yerine daha sonraki seneler yerleşmeyi tercih ediyor. ÖSYM verilerine göre bu yıl yerleşen 904 bin 176 öğrencinin yüzde 46’sı geçmiş yıllarda yerleşmemeyi tercih ederek bu yıl sınava tekrar giren öğrencilerden oluştu. 2012 yılı verilerinde ise bu oranın yüzde 35,37 olduğu saptandı. Bu sonuçlara göre 2012 yılından bu yana daha sonraki senelerde yerleşmeyi tercih eden öğrencilerin oranında yüzde 10’luk bir artış gözleniyor.

Liselere göre yerleştirme oranları düşüşte!

2012 yılında Anadolu Lisesi öğrencilerinin 180 bin 793’ü üniversite sınavına başvururken, öğrencilerin yüzde 58’i yerleşmeyi başarmıştı. Bu yılki verilere göre başvuru yapan 639 bin Anadolu Lisesi öğrencisinin 278 bini yerleşmeyi başardığı görülürken, yerleşme oranının 7 yılda yüzde 43,51’e gerilediği saptandı. Anadolu İmam Hatip Liseleri’nden üniversiteye yerleşenlerin oranı 7 yılda yüzde 10’luk azalış göstererek yüzde 35’e geriledi. Bu yıl 833 bin Meslek Lisesi öğrencisi üniversite sınavına başvururken, 247 bini yerleşmeyi başardı. Verilere göre, Meslek Lisesi’nden üniversiteye yerleşme oranı 2012 yılında yüzde 47 iken, bu yıl yüzde 29’a gerilemiş oldu.