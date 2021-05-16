  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
Bozayının ağacın tepesinde beslendiği anlar kameraya yansıdı
İskoçya'dan işgalci katil İsrail'e Filistin protestosu
Antalya'da polisle şüpheliler arasında kovalamaca
Korona Virüs Eğitimcilerin yüzde 40’ı aşılandı
Korona Virüs

Eğitimcilerin yüzde 40’ı aşılandı

Covid-19 ile mücadele kapsamında başlatılan aşılama programı belirlenen öncelik gruplarına göre hızla devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 17:47:00 -
Eğitimcilerin yüzde 40’ı aşılandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinden alınan bilgiye göre bu kapsamda şu ana kadar, 499 bin öğretmen ve okul personeli için aşı randevusu açıldı. Bu sayı ile öğretmen ve okul çalışanlarının yüzde 40’ına ulaşılmış oldu. Şu ana kadar aşı randevusu açılanlar ise okul öncesi eğitim, ilkokul ve köy okulu öğretmenleri ile bu alandaki eğitim çalışanları oldu. Öte yandan, Bakanlık yetkililerinden edinilen diğer bir bilgiye göre, tedarik süreciyle eşzamanlı olarak tüm öğretmen ve eğitim çalışanları için aşı randevularının hızla açılacağı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İbo Show ısrarı felaketi oldu!
Medya

İbo Show ısrarı felaketi oldu!

Başından vurulduktan sonra uzunca bir süre tedavi gören ve iyileştikten sonra şov programı yapmaya başlayan İbrahim Tatlıses, programda iste..
Bakanlıktan normalleşme açıklaması! Kısıtlama saatleri değişti
Gündem

Bakanlıktan normalleşme açıklaması! Kısıtlama saatleri değişti

İçişleri Bakanlığı, 17 Mayıs sonrası uygulanacak olan koronavirüs tedbirlerini kamuoyu ile paylaştı.
Kuaförler açık mı? Yarın berberler açık mı?
Gündem

Kuaförler açık mı? Yarın berberler açık mı?

Berber ve kuaförler tam kapanma nedeniyle 17 gün boyunca kapalı kaldı. Bayramda da kuaför ve berberlere gidemeyenler kuaför ve berberlerin n..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay