Eğitimcilere sıfır atık projesi anlatıldı

Düzce Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan “Sıfır Atık Projesi” kapsamında ilde görev yapan öğretmenlere eğitim düzenledi.

Düzce Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tüm Türkiye genelinde başlatılan “Sıfır Atık Projesi” kapsamında çalışmalarına başladı. Atıkların en aza indirilmesi ve geri dönüşüm sisteminin düzenli bir biçimde oluşturulması amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında ilk olarak Düzce Belediyesi Kültür Merkezinde il genelinde görev yapan öğretmenlere eğitim semineri düzenlendi.

Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Elif Sezer Cebar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü temsilcileri ile konu hakkında seminer verecek olan mühendisler ve öğretmenlerin katıldığı eğitim toplantısında atıkların doğal yaşama verdiği zarardan yola çıkılarak atık miktarının en aza indirilmesi ve ayrıştırılarak geri dönüşümlerinin sağlanması konusunda bilgiler aktarıldı. Özellikle atık pillerin doğaya verdiği zarara dikkat çekilen toplantıda Düzce Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Atık Pil Toplama yarışmasına atıfta bulunularak geri dönüşüm konusunda çocukları özendiren uygulama ve etkinliklerin büyük önem taşıdığı vurgulandı. Konuyla ilgili yapılan açılış konuşmalarının ardından ilgili mühendisler katılımcı öğretmenlere atıkların ayrıştırılması konusunda bilgiler aktardı.