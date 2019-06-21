Eğitimcilere körfez gezisi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde eğitimciler ve aileleri tekne turuyla körfezi gezdi.

Bir eğitim sendikası, üyelerinin aileleri için körfez turu tertipledi.Eğitim çalışanları ve aileleriyle birlikte Mudanya iskelesinden saat 15:00 da hareket eden gezi gemisi, Armutlu, Fıstıklı, Kumla ve Kurşunlu sahillerinde gitti. Eğitimciler ve ailelerihem eğlendiler, hem dinlendiler.

Sendika yetkilileri, “Yoğun bir eğitim-öğretim yılının daha sonuna geldik. Millî eğitim çalışanları olarak ülkemiz geleceğinin inşâsında bir tuğla daha koymanın kıvancını yaşıyoruz. Mudanya temsilciliğimizin ev sahipliğinde birlik ve beraberliğimizi arttırmak, yılın yorgunluğunu üzerimizden atmak istedik” dedi