0553 313 94 23

Eğitimcilerden İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş’a destek

Eğitim Bir-Sen Aydın Şube Başkanı Fatih Taşpınar, yaptığı basın açıklaması ile bazılarının eğitimi siyasi emellerine alet etmeye çalıştığını belirterek “Yapılan algı operasyonlarının farkındayız.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:06
Eğitimcilerden İl Milli Eğitim Müdürü Okumuş’a destek

Eğitim Bir-Sen Aydın Şube Başkanı Fatih Taşpınar, yaptığı basın açıklaması ile bazılarının eğitimi siyasi emellerine alet etmeye çalıştığını belirterek “Yapılan algı operasyonlarının farkındayız. Cehalet içinde değiller ise art niyetli oldukları ortaya çıkıyor. Gerçekle örtüşmeyen rakamlarla açıklama yapıp Aydın için çırpınan Milli Eğitim Müdürü’nü istifaya davet etmenin amaç ve gayesi eğitim değil siyasettir” dedi.


Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Aydın’daki sınav sonuçlarını değerlendirip İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş’u istifaya davet eden CHP’li Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül’e cevap Eğitim Bir-Sen Aydın Şube Başkanı Fatih Taşpınar’dan geldi. Süleyman Bülbül’ün eğitimi siyasi emellerine alet ettiğini ileri süren Sendika Başkanı Fatih Taşpınar, “Ülkemiz,toplum mühendisliği plan ve projelerinin sürekliuygulandığı ülkelerin başındagelmektedir. Demokrasiye, milletin değerlerine, toplumsal ve bireysel özgürlüklere -özellikle de eğitim özgürlüğüne karşı yıllardır devam ettirilen savaş, bu mühendisliğin vazgeçilmez bir parçasıdır. Gezi olaylarıyla başlayan ve 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü ile küresel güçlerin ve yerli uzantılarının birlikte organize ettikleri planlar,Türk milletinin devletinin yanında yer almasıyla akamete uğratılmıştır. Bu bağlamda milletin basiretli tutumu ve yeni nesil devlet aklı, büyük ve güçlü Türkiye idealini gerçekleştirme hususunda emin adımlarla yoluna devam edecektir. Eğitim Bir-Sen olarak halkın ve hakikatin yanında yer almaya ve ülkemiz üzerinde, özellikle eğitim yoluyla, gerçekleştirilmeye çalışılan her türlüoyunun karşısında durmaya devam edeceğiz” diyerek isim vermeden Süleyman Bülbül için “Halkın değerlerini hiçe sayan, yerli ve milli değerlere yabancı üstelik bu güne kadar eğitim-öğretim konusunda dişe dokunur projeler ortaya koyamayanlar, gerçeklerden uzak hiç bir formasyona dayanmayan bir takım açıklamalarda bulunmaktadırlar” ifadelerini kullandı.


Başkan Fatih Taşpınar açıklamasında “Son günlerde Aydın’ımızın eğitimiyle alakalı bizleri de ilgilendirdiğini düşündüğümüz mesnetsiz iddiaların gerçeği yansıtmadığı kanısındayız. Magazinsel haber değerinden öteye geçmeyen popülist yaklaşımlarla eğitimi değerlendirmek hiç kimseye fayda sağlamadığı gibi eğitim camiası içinde de karşılığı olmayacaktır. Bir takım siyasiler tarafından ilimiz eğitiminin ciddiyetsizce değerlendirildiğine şahit oluyoruz.Biz Eğitim Bir-Sen olarak, son haftalarda Aydın’ın eğitimi bahane edilerek İl Milli Eğitim Müdürümüz Seyfullah Okumuş üzerinde gerçekleştirilmek istenen algı operasyonlarının farkındayız.Sendika olarak biz bu güne kadar eğitim öğretimle ilgili yapılan doğruların daima hep yanında olduk. Yapılan yanlışları vurgulamaktan da çekinmedik. Gerek daha önceki dönemlerde yapılan liyakatsizatamalar gibi derinliği ve bir felsefesi olmayan uygulamaların bir çok yanlış sonuçlar doğuracağını belirttik belirtmeye de devam edeceğiz. Her zaman hakikati dile getirmek bizim vazgeçilmez ahlakımızdır” dedi.


“Keyfi ve siyasi hezeyanlarına malzeme ettirmeyiz”


Henüz göreve başlayalı 6 ay olan Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş’un Aydın ilinin eğitim çıtasını daha yukarılara taşımak için gösterdiği çaba ve gayreti herkesin gördüğünü belirten Başkan Taşpınar, “Sürekli eğitim faaliyeti sahasının içinde bulunarak eğitimcilerimizin kalbine dokunmaya gayret eden, eğitim öğretime dönük yeni projeler üretme çabasında olan bir İl müdürünü,birilerinin keyfi ve siyasi hezeyanlarına malzeme ettirmeyiz. Bu bakımdan eğitim öğretimin yalnızca bir dönemini geride bırakmış İl müdürünün istifaya çağırılmasını, cehaletin değilse bile art niyetin bir sonucu olarak değerlendiriyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bolu’da
    1. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Bolu’da
    2. Kurban Bayramında beslenme önerileri
    3. Kayserispor'dan transfer açıklaması
    4. Başkan Yüksel, kurban pazarını ziyaret..
    5. Pakistan Başbakanı Han, Malezya..
    6. El uyuşmasının nedenleri
    7. Manisa'da yaklaşık 300 zeytin ağacı..
    8. Selvilitepe sokaklarında çalışmalar..
    9. Atalar, çiftçilerin sorunlarını dinledi
    10. Alanya’da yola savrulan motosiklet..
    11. Kamu çalışanları maaşlarını bayramdan..
    12. Cengiz Sezici’ye memleketi Adana’da..
    13. Rusya'da askeri birlikte patlama
    14. Yerli otomobilin prototipinin ilk..
    15. Erdoğan açıkladı! Memurlara bayram..
    16. Asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye..
    17. 11. Büyükelçiler Konferansı
    18. Kırşehir Ticaret Borsası, Kurban..
    19. Yıldızlar Ferdi Türkiye Halter..
    20. Büyük Menderes’te misina ağ denetimi
    21. Başkan Palancıoğlu’ndan Bayram öncesi..
    22. Unutulmaya yüz tutan musikilerden..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Kamu..
    24. Avrupa Kadınlar Voleybol..
    25. Yeni bir dinozor türü keşfedildi
    26. Bakan Kurum, Isparta Damgacı Sokak ve..
    27. Başkan Kılca mezun olduğu okulu..
    28. Başkan Dağtekin’den Suvarlı teşekkürü
    29. Yıldırım sözünü tuttu, o aileye çaya..
    30. Yüreğir’deki ibadethanelerde bayram..
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Tarihi açılışta gülümseten diyalog: Kusura bakmayın cumhurbaşkanım
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    Katil Esed'in karısı: Allah'a şükür bitti
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    ABD'den Keşan'a geldi, plakası yüzünden 5 bin TL ceza yedi!
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    'Şartlı ateşkes'i kabul etmiyoruz diyerek duyurdular: Bölgeden asla çekilmeyeceğiz
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır
    Okan Bayülgen: Fahrettin Altun'a yapılan bir itibar suikastıdır

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    İYİ Parti’yi sarsan karar! Durmuş Yılmaz aday olmadı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı
    Binali Yıldırım nikah töreninde espriyi patlattı