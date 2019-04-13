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Eğitimciler Yeditepe Üniversitesi’nde öğrencilik yıllarına döndü

Türkiye’nin 45 ili ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden, 270 okuldan 500 eğitimci Yeditepe Üniversitesi’nin “Back to University” etkinliğinde bir araya geldi

13 Nisan 2019 Cumartesi 13:23
Eğitimciler Yeditepe Üniversitesi’nde öğrencilik yıllarına döndü

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin 45 ili ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden, 270 okuldan 500 eğitimci Yeditepe Üniversitesi’nin “Back to University” etkinliğinde bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yeditepe Üniversitesi’nin “Back to University” organizasyonu, 5-7 Nisan ve 12-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Türkiye’nin 45 ilinden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 270 okuldan Yeditepe Üniversitesi’ne gelen 500 eğitimci, yıllar sonra bir günlüğüne de olsa öğrencilik yıllarına geri döndü. Kendileri için özel kurgulanan demo derslere katılan eğitimciler, ders saatinde sınıflara girdi, deneyler yaptı, bölümlerle ilgili bilgiler aldı. Yeditepe Üniversitesi’nin bilimsel çalışmaları hakkında sorularına yanıt bulan eğitimciler, kampüste olmanın keyfini çıkardı.


- “45 bine yakın mezunumuzla büyük bir aileyiz”


Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İpek Karaaslan, organizasyon kapsamında eğitimcilerin, üniversitenin 13 fakültesinde bulunan 72 bölümünde ve 1 Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun farklı alanlarda seçtikleri derslerle üniversiteyi deneyimle olanağı bulduklarını kaydetti.

Öğrencilerin iş bulabilmelerinin farklı alanlarda donanımlı olmalarına bağlı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Karaaslan, bu nedenle Yeditepe Üniversitesi’nin öğrencilerin çok farklı yetenekler geliştirerek mezun olmaları için disiplinlerarası eğitime ve çift ana dal-yan dal programlarına çok önem verdiğini bildirdi.

Öğrencilerin üniversiteye yalnızca test çözerek geldiğini anlatan Prof. Dr. Karaaslan, ancak üniversitede onların bu dirençlerini kırmak için çok çaba sarf ettiklerini belirtti. Prof. Dr. Karaaslan, “Bu çabaların sonucunda öğrencilerimiz, test çözmenin çok ötesine geçip alanında yetkin, analitik düşünebilen, fikirlerini dile getirebilen insanlar olarak mezun oluyorlar. Bugün 45 bine yakın mezunumuz ile biz çok büyük bir aile olmayı başardık.” ifadelerini kullandı.

Karaaslan, Yeditepe Üniversitesi’nde akademik eğitimin uluslararası standartlarda olduğuna işaret ederek, bir kampüs üniversitesi olması nedeniyle üniversitede öğrencilerin sosyo-kültürel olarak kendilerini ifade edebilecekleri alanlara da kolaylıkla ulaşabildiğine dikkati çekti.


- "Kuşak araştırmalarına Yeditepe Üniversitesi’nde başladım"


Kuşak araştırmaları uzmanı Dinamo Danışmanlık Kurucu Ortağı Evrim Kuran da etkinlik kapsamında “Yeni Nesiller ve Öğrenmenin Yeni Dünyası” konulu bir seminer verdi.

Kuşak araştırmaları çalışmalarına Yeditepe Üniversitesi’nde başladığını kaydeden Kuran, “Bu işlere başladığım yer tam da burası. 18-19 yıl önce ben de bu kampüste çalıştım. Daha genç bir Evrim iken hayran olduğum, Türkiye’nin en önemli liderlerinden Bedrettin Dalan beyefendi, bana inandı, güvendi ve ben burada 3,5 yıl çalışma fırsatı buldum.” değerlendirmesinde bulundu.

Kuran, dünyanın 61 ülkesinde 1,5 milyondan fazla gençle araştırmalar yapan bir yapının parçası olduğunu anımsatarak, Sessiz Kuşak, Baby Boomers, X, Y ve Z kuşakları konusundaki araştırmalarıyla ilgili ilginç bilgiler aktardı.


- “Çocuğunuzun okul whatsapp grubundan çıkın”


Kuran, helikopter ebeveynlere yönelik eleştirilerini belirterek, bugün Türk milli eğitiminin en önemli problemlerinden birinin de abartılı, helikopter ebeveynlik olduğunu bildirdi.

“Çözüm için ilk yapmanız gereken çocuğunuzun okul whatsapp grubundan çıkmanız” önerisini ifade eden Kuran, “Ben şuna inanıyorum eğitimciye güveneceğiz. Eğitimciye güvenmemiz için de tabii ki eğitimcinin kendini, güven veren bir profil haline getirmesi, yaşam boyu öğrenci olması son derece kıymetli.” değerlendirmesinde bulundu.

Problem çözme becerisi olan çocuklar yetiştirilmesi gerektiğini aktaran Kuran, bu nedenle çocuklara sorumluluk vermenin önemine işaret etti. Kuran, dünyada yapılan jenerasyon araştırmalarına göre uyumlu, yaratıcı, duygusal zekası gelişmiş, problem çözebilen bireyler olabilmenin 21. yüzyılın en önemli yetkinliklerinden olduğunu kaydetti.


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Haber Tarihi: 13 Nisan 2019 Cumartesi 13:23
  1. Yeditepe Üniversitesi

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