  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Arap ülkesinden görülmemiş Türkiye kararı! 80 milyar dolar ve 65 dev şirketle geliyorlar

Bu kez Hazine devrede! Hükümetten konut fiyatlarını düşürecek hamle

İngiltere'den Çin'e casusluk tepkisi

Son seçimi bilen ünlü şirket son anket sonuçlarını duyurdu! Ekrem İmamoğlu'nun oy oranı gündeme oturacak

Türkiye'den doğalgaz alan ülke Yunanistan ile anlaştı! Türk Boğazlarını devre dışı bırakacaklar, büyük kalleşlik

Beyin ölümü gerçekleşmişti! Fransız polisinin komaya soktuğu Türk genç Türkiye'ye getirildi

Türk şirketine borcunu ödemeyen ülkenin elektrikleri kesildi! Milyonlar şokta

Biden'ın şoförü gözaltına alındı!

11 Eylül 2023: Günün Âyet ve Hadisi

1 Eylül 1948: Pakistanlı hukukçu, siyasetçi ve Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah'ın vefatı
Gündem Eğitimciler şikayetçi... Milli Eğitim Bakanlığı'na açık lise çağrısı!
Gündem

Eğitimciler şikayetçi... Milli Eğitim Bakanlığı'na açık lise çağrısı!

Yeniakit Publisher
2023-09-11 13:11:00 -

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, açık liselerle ilgili radikal bir karar alan Milli Eğitim Bakanlığı'na seslendi.

Milli Eğitim Bakanlığı, açık lise okunmasını zorlaştırmak için sert bir karar aldı. Buna göre açık lise yasaklandı, ancak belli başlı kişilerin açık lise okumasına kapı aralandı. Söz konusu kesimle ilgili düzenlemenin açık ve net şekilde ortaya konması bekleniyor. Özellikle Kur'an kursu eğitimini tamamlamak için açık lise okumak isteyen vatandaşların mağdur edilmemesi için düzenlemedeki maddelerin mağduriyet oluşturmayacak şekilde belirlenmesi isteniyor.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, söz konusu düzenleme de masaya yatırıldı.

Konuyla ilgili eğitimcilerin şikayetçi olduğunu söyleyen Karahasanoğlu, "Kur'an kursu eğitimi isteyenlere açık kapı bırakılması lazım. Birçok eğitimci bize bu konudaki şikayetlerini aktardılar, 'Bu doğru bir karar değil' diye. Önümüzdeki süreçte inşallah Milli Eğitim Bakanlığı da bu konuda şikayeti olanlarla oturur, konuşur." ifadelerini kullandı.

Bütün liseli öğrencileri ilgilendiriyor! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Bütün liseli öğrencileri ilgilendiriyor! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Eğitim

Bütün liseli öğrencileri ilgilendiriyor! Hiç kimse bunu beklemiyordu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Resmen değişti! Lise sınavlarında bir devrin sonu
Resmen değişti! Lise sınavlarında bir devrin sonu

Eğitim

Resmen değişti! Lise sınavlarında bir devrin sonu

Okullar büyük değişimle açılıyor: Ortaokul ve liseye ortak sınav
Okullar büyük değişimle açılıyor: Ortaokul ve liseye ortak sınav

Gündem

Okullar büyük değişimle açılıyor: Ortaokul ve liseye ortak sınav

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23