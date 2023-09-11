Eğitimciler şikayetçi... Milli Eğitim Bakanlığı'na açık lise çağrısı!

Milli Eğitim Bakanlığı, açık lise okunmasını zorlaştırmak için sert bir karar aldı. Buna göre açık lise yasaklandı, ancak belli başlı kişilerin açık lise okumasına kapı aralandı. Söz konusu kesimle ilgili düzenlemenin açık ve net şekilde ortaya konması bekleniyor. Özellikle Kur'an kursu eğitimini tamamlamak için açık lise okumak isteyen vatandaşların mağdur edilmemesi için düzenlemedeki maddelerin mağduriyet oluşturmayacak şekilde belirlenmesi isteniyor.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, söz konusu düzenleme de masaya yatırıldı.

Konuyla ilgili eğitimcilerin şikayetçi olduğunu söyleyen Karahasanoğlu, "Kur'an kursu eğitimi isteyenlere açık kapı bırakılması lazım. Birçok eğitimci bize bu konudaki şikayetlerini aktardılar, 'Bu doğru bir karar değil' diye. Önümüzdeki süreçte inşallah Milli Eğitim Bakanlığı da bu konuda şikayeti olanlarla oturur, konuşur." ifadelerini kullandı.