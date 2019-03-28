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Eğitimci Yazar Ferzende Tanışır, öğrencilerle buluştu

Ağrı’da Eğitimci Yazar Ferzende Tanışır, Kütüphane Haftası dolayısıyla lise öğrencileriyle buluştu.

28 Mart 2019 Perşembe 11:24
Eğitimci Yazar Ferzende Tanışır, öğrencilerle buluştu

Ağrı’da Eğitimci Yazar Ferzende Tanışır, Kütüphane Haftası dolayısıyla lise öğrencileriyle buluştu.


Ağrı Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen söyleşiye İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, okul Müdürü Mehmet Özmüş,okul müdür yardımcıları, öğretmen ve öğrenciler katıldı.


Söyleşide konuşan Eğitimci Yazar Ferzende Tanışır, öğrencilere55. KütüphaneHaftası münasebetiyle kitap okumanın önemi ve faydalarını anlattı.


Eğitimci Yazar Tanışır, “Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün sanatkar insanlarla ilgili bir toplantı sırasında söylemiş olduğu; "Efendim, sanatçı misafirlerimiz müsaadelerinizle elinizi öpüp ayrılmak istiyorlar" diyen yaverine: Ne münasebet! Olur mu öyle şey? Sanatçı el öpmez! Bilakis, sanatçının eli öpülür! Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir”dedi.


Yazar Tanışır, söyleşide, “Türk Kütüphaneciler Derneği’nin girişimleriyle, Milli Eğitim Bakanlığımızca 1964’ten bu yana Mart ayının son Pazartesi günü ile başlayan hafta "Kütüphaneler Haftası" olarak değerlendirilmektedir. Hafta boyunca okullarda, görsel ve yazılı basında kütüphanelerin önemi anlatılır. Halkın dikkati bu konuya çekilir. Haftanın amacı ise öğrencilerde okuma alışkanlığını ve zevkini geliştirmek, kitap sevgisini artırmak ve öğrencilerin kitaplardan daha çok yararlanmalarını sağlamaktır. Kitap, hayattır. Geçmişi aydınlatan, yaşadığımız günlere anlam kazandıran, geleceğe ışık tutan bir kaynaktır. Kitap bir dost, arkadaş ve sırdaştır. Kitaplar, hayata farklı açılardan bakmamıza yardımcı olur. Dünyaya ve olaylara bakış açımızı değiştirir. Bilgi ve kelime dağarcığımızı geliştirir. Düşüncelerimizi olgunlaştırır. Stresi azaltır, özgüveni arttırır. Doğru iletişim kurmamıza yardımcı olur. Doğru ile yanlışı ayırt edebilmeyi öğretir. Anlama gücümüzü ve konuşma yeteneğimizi geliştirir. Genel kültürümüzü arttırır. Hızlı konuşmamızı sağlar. Hayal gücümüzü geliştirir. Okul ve mesleki hayatımızdaki başarımızı arttırır. Etkin ve etkili bir insan olmamızı sağlayarak bizleri toplumda değerli kılar” diye konuştu.


Yazar Tanışır, okul öğrencilerine, öğrencilik döneminde sorumluluğunu bilen, çok okuyan, çalışan, başaran, kendine güvenen, okulu bitirmeden sanat alanında altın bileziği koluna takan ve toplumda olumlu iz bırakan birer sanatkar olmalarını istedi. Yazar Tanışır, konuşmasının ardından imza etkinliğine katılarak, öğrencilere sanat alanında yerli üretim ile ilgili projeler hazırlamalarını ve ülkeye katma değer sağlanmaları gerektiğine dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 11:24
  1. sanat
  2. kitap
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