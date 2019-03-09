Eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya Bozüyüklü hanımlarla buluştu

Bozüyüklü hanımlar için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne özel “Mutlu Çocuk, Mutlu Aile” konulu söyleşi programı gerçekleştirildi.

Bozüyük Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeni ile düzenlenen ve eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya’nın katıldığı söyleşi programı Bozüyük Belediyesi Düğün Salonu’nda yoğun bir katılımla yapıldı. Salonun dolup taştığı “Mutlu Aile Mutlu Çocuk’ konulu söyleşide konuşmacı olan Kapaklıkaya, hayranlarına keyifli anlar yaşattı. Aile ve çocuk ilişkileri üzerine deneyimlerini paylaşan Kapaklıkaya, çocukların ciddiye alınması gerektiğine vurgu yaptı. Aile içi mutluluğun çocuklar için olumlu yönde etki edeceğine değinilen söyleşi daha çok sohbet havasında geçerken vatandaşlardan da büyük ilgi gördü.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı; “Kadınlar Günü münasebetiyle düzenlediğimiz gecede söyleşisi ile Bozüyüklülere keyifli anlar yaşatan Eğitimci- Yazar Sayın Alişan Kapaklıkaya’ya teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesile ile gerek yetiştirdikleri nesillerle, gerek hayatın her alanında gösterdikleri başarı ile ülkemizin geleceğine büyük katkı sağlayan tüm kadınların Kadınlar Gününü kutlarım" dedi.

Konuşmasında, eğitim döneminde yaşadığı zorlukları anlatan Bakıcı, “Ben göreve geldiğim günden itibaren Bozüyükteki okullarla içli dışlı olarak her çocuğumu elmas olarak adlandırdım. O elmasların kıratlarının değerini bulmak için gayret gösteren, okullarımızı özel okul statüsüne getirmeye çalışan birisiyim. Çocuklarımızın eksiklik yaşamaması, ileride benim şuyum eksik kaldı dememeleri için, onlar eziyet çekmesinler diye çok gayret gösteriyorum. Sizlerde anne ve babalarısınız ve çalışıyorsunuz ama O çocukların değerini iyi bilmeye çalışan birisiyim. Hocamın kitaplarından da okuduğum kadarıyla inanın almış olduğu sınavlardaki notları dereceleri eksik olsun. Sevgi çok çok önemli, Bizim sevgimizi vermemiz gerekiyor” dedi.

Başkan Bakıcı eğitimci yazar Kapaklıkaya’ya söyleşiye katılımları nedeni ile teşekkür ederek fincan takımı hediye etti. Program bitiminde tüm katılımcılara Bozüyük belediyesi tarafından bez çanta hediye edildi.