Eğitimci Yavuz’dan öğrencilere öneri: Baba mesleği en makbul olanıdır

Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr

23 Temmuz’da başlayan YKS tercih süreci, 29 Temmuz’da sona erecek. Öğrencilerin hatalı tercih yapmaması için uyarılarda bulunan Eğitimci Davut Yavuz, aile baskısının ve hevesin gelecekte sorunlu sonuçlar doğurduğuna işaret ederek, “Heves ve gösteriş üzerine iş yapılmamalıdır. Çocuğun eğilimleri ve kabiliyetleri ailenin kazanımlarının üzerine eklenerek hakiki bir tercih yapılmalıdır.” dedi.

“Kişisel yetkinliklere göre seçim yapılmalı!”

Öğrencilerin toplum ve aile baskısından uzak bir şekilde kişisel yeteneklerini tartmasını ve bunu da göze alarak tercih yapmasını tavsiye eden Yavuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“El sanatına yatkın kişilerin mühendislik seçmelerini öneririm. İnsani ilişkileri kuvvetli olanlar hukuk, idare bölümlerini tercih etmeli, hesap-kitaptan anlayan ve bu işi seven kişiler de işletme veya iktisat üzerine okumalıdır. Bazı bölümler güncel olarak yüksek değerler getirebilse de 5-10 sene sonra kişinin tam aktif olacağı çağda kıymetsizleşebiliyor. Bu yüzden popüler değil de kişinin kendi mizacına uygun bölümler seçilirse daha iyi olacaktır. Zaten şu anda iş hayatına girişler sadece diploma ile değil, beceriyle birlikte diploma üzerinden gerçekleşmektedir.”

“Baba mesleği üzerine tercih yapılmalıdır!”

Seçim noktasında baba mesleği en makbul olanıdır. Çünkü çocuk farkında olmadan yüksek bir eğitim alıyor, mesleğin hâlini öğreniyor.” diyen Eğitimci Davut Yavuz önerilerine şu ifadelerle devam etti:

“Ben buna bayrak yarışı diyorum. Bayrak yarışında bir sıfırdan başlayanlar var, bir de bayrağı devralanlar var. Siz sıfırdan başlıyorsunuz, 200’e kadar koşuyorsunuz. Bu sırada zamanınız da, gücünüz de bitiyor. Lakin sizin çocuğunuz bayrağı 200’den alıp 400’e taşıyor. Onun çocuğu 400’den alıp 600’e taşıyor. Bu yolla, sizin bir ömür boyunca elde ettiğiniz birikiminizi, çocuğunuz bir seferde edinmiş oluyor. Bu şekilde yüzlerce yıllık köklü şirketler kuruluyor. Kendi ailesinde esnaflık veya bir süregelen bir sanat varsa, öğrenci o yolu tercih etmelidir.”"