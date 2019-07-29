Eğitimci Gülsar’ın ‘Nar Tanesi Gülizar’ kitabı çıktı

BİTLİS (İHA) – Bitlis Ahlatlı eğitimci ve İl Milli Eğitim Müdürü Atilla Gülsar’ın ‘Nar Tanesi Gülizar’ isimli roman kitabı yayınlandı.

Milli Eğitim Müdürü Gülsar, Ahlat’ın gelenek, görenek ve kültürünü bir aşk örgüsü içinde anlatan ilk romanının yayınlandığını belirterek, kitabın internette ve tüm seçkin kitab evlerinden temin edilebileceğini söyledi. Gülsar, “Ahlat bir sevdadır. Bu sevdayı kalıcı hale getirmek ve gelecek nesile aktarmak için Ahlat’ın gelenek, görenek, kültür ve tarihini bir aşk romanı içinde anlatmaya çalıştım. En büyük arzum Ahlat’ı sevenler ve Ahlatlı gençlerin bu kitap vasıtası ile Ahlat’ı anlamaları ve Ahlat sevdalarının devam etmesi ve Ahlat’a her türlü katkı yapmalarıdır. Bu kitap Ahlat’ı konu alan ilk roman. Bu romanın kapak tasarımını yaparken Ahlat’ı sevme duygusu ağır bastı ve kitabın kapağı eşi benzeri olmayan Emir Bayındır Kümbeti’nin fotoğrafıyla tasarlandı” dedi.