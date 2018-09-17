Eğitim zili bugün çalıyor

18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen için 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bugün başlıyor. Bugün başlayacak yeni eğitim ve öğretim yılı birinci kanaat dönemi, 18 Ocak 2019 Cuma sona erecek. Yarıyıl tatili, 21 Ocak-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma tamamlanacak.

KURS BAŞVURULARI DA BAŞLIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrenci ve mezunlar için ücretsiz açılacak destekleme ve yetiştirme kurslarının birinci dönem öğrenci başvuruları 17-23 Eylül 2018’de, ikinci dönem başvuruları 11-17 Şubat 2019’da, üçüncü dönem başvuruları ise 24-30 Haziran 2019’da alınacak. Birinci dönem kursları 1 Ekim 2018’de, ikinci dönem kursları 25 Şubat 2019’da, yaz dönemi kursları da 8 Temmuz 2019’da başlayacak.

AZİMLE ÇALIŞACAĞIZ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Selçuk mesajında, çocuklara, öğretmenlere, velilere ve bütün eğitim camiasına 2018-2019 eğitim öğretim yılında sağlıklı, başarılı ve huzur dolu bir çalışma dönemi diledi. Yeni eğitim yılının başlamasıyla eğitime gönül veren herkesle beraber tarifi imkansız bir heyecanın içinde olduklarını belirten Selçuk, şöyle devam etti: “Milli Eğitim Bakanlığının dinamik ve özverili ailesi ülkemizin büyük hedeflerine ulaşma noktasında değişim ve dönüşümün lokomotifi konumundadır. Bu yüzden milli eğitim ailemizin her bir ferdi, omuzlarında büyük sorumluluklar taşımaktadır. Milletimizin azim ve kararlılığı, bizlere duyulan güven, verilen destek en büyük güç kaynağımızdır. Özellikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ve desteğiyle yeni eğitim öğretim yılı boyunca eğitimde 2023 hedeflerimize ulaşmak adına hep birlikte azimle çalışacağız.”



Tarihi nitelikte değişimlere hazırlanıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni eğitim yılının başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, istikbalin teminatı olan çocuklar için bütün imkanları seferber ettiklerini belirten Erdoğan, Yeni eğitim-öğretim yılında da günün ihtiyaçlarını, gelişen teknolojileri ve milletimizin beklentilerini göz önünde bulundurarak bu alandaki reformlarımızı aralıksız sürdüreceğiz” bilgilerini verdi.



GELECEĞE HAZIRLAMALIYIZ

Erdoğan, çocukları bugünün bilgi yoğun ve rekabetçi dünyasına en iyi şekilde hazırlamak gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: “Türkiye’nin yeni bir yönetim sistemiyle birlikte, her alanda yeni bir döneme girdiği günlerden geçiyoruz. Bu dönemde sabır, emek, samimiyet ve fedakarlık isteyen uzun bir süreç olan eğitim-öğretim konusunda da, tarihi nitelikte değişimlere hazırlanıyoruz.”

1. sınıflara görme taraması yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün başlayan yeni eğitim yılında okulların öğrenciler için sağlıklı yaşam ortamı haline getirilmesi için yapacakları çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Sağlıklı yaşamın temellerinin çocuklukta atılması gerektiği bilinciyle bu yıl okul ve öğrenci sağlığına ayrı bir önem verdiklerinin altını çizen Koca, şunları kaydetti: "Bu yıl çocuklarımız için okullarımızda yeni bir tarama programı başlatıyoruz. İlkokul birinci sınıf öğrencilerimizde görme taraması yapacağız. Çocukluk çağı obezitesini ülkemizde önlemek amacıyla çocuklarımızın kantinlerde sağlıklı gıdaya ulaşmaları için bu yıl diğer bakanlıklar ile beraber kantin denetimlerimize daha da ağırlık vereceğiz.”