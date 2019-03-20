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Eğitim ve çocuklar için bir araya geldiler

Bilecik Belediyesi, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Bilecik Ticaret Sanayi Odası (TSO)işbirliğinde geçtiğimiz hafta imzalanan "Eğitimde İş Birliği Protokolü" danışma toplantısı gerçekleştirildi.

20 Mart 2019 Çarşamba 18:12
Eğitim ve çocuklar için bir araya geldiler

Bilecik Belediyesi, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve Bilecik Ticaret Sanayi Odası (TSO)işbirliğinde geçtiğimiz hafta imzalanan "Eğitimde İş Birliği Protokolü" danışma toplantısı gerçekleştirildi.


Bilecik Belediyesi Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya; AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Bilecik TSO Başkanı Şükrü Keskin, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi yetkilileri ile okul idarecileri ve kentteki eğitim kurumlarının temsilcileri katıldı. Gerçekleştirilen toplantı ile; Bilecik il sınırları içerisinde yer alan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında eğitimin niteliği ile ilgili öncelikli olarak belirlenmiş alanlar başta olmak üzere, taraflarca uygun görülen tüm alanlarda, planlı çalışmalar yürüterek, özellikle öğrencilerin başarı ve beceri seviyelerini yükseltmek amacıyla hazırlanan protokol hakkında fikir alışverişi yapıldı.


“Geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve eğitim için her zaman hazırız”


Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can konuşmasında geleceğin teminatı çocuklar ve eğitim için her zaman hazır olduklarını belirterek; “Belediyemiz ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Şeyh Edebali Üniversitesi ve Ticaret Sanayi Odası işbirliğinde geçtiğimiz hafta imzaladığımız ‘Eğitimde İş Birliği Protokolü’, kapsamında; Milletvekilimiz Selim Yağcı, TSO Başkanımız Şükrü Keskin, üniversitemiz ilgili birim yöneticileri ve ilimizdeki eğitim kurumlarının yetkilileri ve idarecilerimizle bir araya geldik. Eğitim dünyasının fedakar ve gayretli okul idarecileri ile birlikte geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitimlerine, hayata hazırlanmalarına ve çeşitli aktivitelerle geleceğe nasıl yetiştirilmesi noktalarında faydalı fikir alışverişinde bulunduk. Yerel yönetimlerdeki en büyük fikir temsilcileri olarak gördüğümüz eğitim kahramanlarının talep ve düşünceleri doğrultusunda şehrimizi ve projelerimizi şekillendirmeye devam edeceğiz. Vekilimize ve değerli idarecilerimize katılımları ve katkıları dolayısıyla teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 18:12
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