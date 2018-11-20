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Eğitim uçağının düşmesi

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı: "Görevlendirilen 2 cumhuriyet savcısı, olay yeri inceleme ekibi ve kaza kırım ekibi ile askeri helikopterle olay yerine hareket etmiştir. Olay ile ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir"

20 Kasım 2018 Salı 14:26
Eğitim uçağının düşmesi

AYDIN (AA) - Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, Karacasu ilçesinde enkazına ulaşılan eğitim uçağına ilişkin, "Görevlendirilen 2 cumhuriyet savcısı, olay yeri inceleme ekibi ve kaza kırım ekibi ile askeri helikopterle olay yerine hareket etmiştir. Olay ile ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir." açıklamasında bulundu.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, dün düştüğü tespit edilen ve bugün Karacasu Cumhuriyet Başsavcılığı yargı sınırları dahilinde enkazına ulaşılan eğitim uçağında öğretmen pilot ve öğrencisinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Karacasu Cumhuriyet Başsavcılığının olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Görevlendirilen 2 cumhuriyet savcısı, olay yeri inceleme ekibi ve kaza kırım ekibi ile askeri helikopterle olay yerine hareket etmiştir. Olay ile ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir.Hayatını kaybeden pilotlarımıza yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına ve havacılık camiasına başsağlığı dileriz."

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 14:26
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