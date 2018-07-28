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Eğitim uçağı otoyola iniş yaptı!

ABD’nin Chicago eyaletinde tek motorlu bir eğitim uçağı havada yaşadığı mekanik arıza nedeniyle otoyola zorunlu iniş gerçekleştirdi.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 16:42
Eğitim uçağı otoyola iniş yaptı!

Kalkıştan sonra motorunda mekanik bir arıza nedeniyle güç kaybetmeye başlayan uçağı, pilot güvenli bir şekilde eyaletler arası yola indirmeyi başardı.

Otoyola zorunlu iniş yapan uçakta hafif çaplı hasar oluşurken, kimsenin yaralanmadığı açıklandı. Polis ve itfaiye ekipleri tarafından uçağın güvenli bir yere çekildiği belirtildi.

YARALANAN OLMADI

Şikago eyalet polisi tarafından yapılan açıklamada, uçağın pilotunun otoyola başarılı bir iniş yaptığını ve şans eseri hiç bir yaralanma vakasının yaşanmadığını duyurdu.

Öte yandan, yetkililer, olay hakkında soruşturma başlatıldığını açıklandı.

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 16:42
  1. ABD
  2. Eğitim uçağı
  3. zorunlu iniş
  4. otoyola iniş yaptı

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