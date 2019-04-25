‘Eğitim’ temalı 5. Kısa Film Yarışması ödül töreni

Eğitim Bir-Sen ve Memur-Sen tarafından düzenlenen ‘Eğitim’ temalı 5. Kısa Film Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. Birinciliği ‘Daha Bir Çiçekken’ filmiyle kazanan Hakan Sümer’e ödülünü ve plaketini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verdi.

Eğitim Bir-Sen ve Memur - Sen tarafından Memur - Sen Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen 236 film yarıştığı ‘Eğitim’ temalı 5. Kısa Film Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. Geceye katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı konuşmada, “Sanatın ve sanatçıların olduğu yerde sanat ve sanatçılar konuşur. Bakanlar konuşmaz” ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Türk sinemasının efsane ismi Hülya hanımla ve sanat dostlarıyla birlikte olmak çok özel bir duygu. Böyle bir etkinliğe gelmeyi, Milli Eğitim Bakanı olmanın çok ötesinde sıradan bir vatandaş olarak da çok önemsiyorum. Bir eğitim sendikasının böyle bir güzelliğe imza atıyor olması Türkiye Cumhuriyeti için büyük bir hizmet. Sanatın ve sanatçıların olduğu yerde sanat ve sanatçılar konuşur. Bakanlar konuşmaz” dedi.

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kısa film yarışmasıyla eğitimin önemine dikkat çekti. Eğitim süreçlerinde yaşananları, eğitimin önemli ve özel taraflarına odaklanacak hikayeleri sinemanın etkili diliyle ortaya çıkarmayı amaçladıklarını belirten Yalçın, “Bizim sendikacılığımız hak, emek, hukuk ve özgürlük mücadelesinin yanı sıra akademik, kültürel sendikacılıktır; bilgi ve sanat sendikacılığıdır” dedi.

“Sinema, bir kişiyi tüm dünya ile irtibatlandırır”

Sinemanın etkili bir sanat, eğitim ve iletişim aracı olduğunu dile getiren Yalçın, “Üstelik bu etki, belli bir kesim, zaman ve mekânla sınırlı değil, evrenseldir. Sinema, bir kişiyi tüm dünya ile irtibatlandırır. Yönetmen Mecid Mecidi’nin dediği gibi, tüm dünya, sinema ve televizyon yoluyla iletişime geçmektedir. Tarkovsky, sinemanın, okuryazar olmayan insanların bile okuyabildiği bir kitap olduğunu söyler. Bu kitabın imgeler, metaforlar, çağrışımlarla oluşan anlamı da kendine özgüdür. Kimi gerçekler ancak görüntüyle anlaşılır. Kısa film, sinemanın şiiri gibidir. Şairin sınırlı kelimelerle uyandırdığı büyük, çarpıcı duyguları, kısa filmde, sınırlı zaman ve görsel imkânlarla yapmak durumunda kalırsınız. Kısa film çalışmaları takdir ve teşvik edilmelidir. Kaldı ki uzun metrajlı yürüyüşler bir adımla başlar. İşte biz yeni ufuklardan yeni umutların menziline yönelme şuuruyla bu ilk adımı önemsiyor, destekliyor, teşvik ediyoruz” diye konuştu.

“Sinemanın eğittiği gözlerimiz hayatın her alanında güzelliği ve iyiliği inşa eder”

Sinema oyuncusu ve düzenlenen film yarışmasının jüri başkanı Hülya Koçyiğit ise, “Gören sadece göz değil. Aynı zamanda zihindir. Hani yabancı hiçbir dilde olmayan, sadece bizim dilimizde var olan bir deyim var; gönül gözü. Gören aslında gönüldür, göz değildir. Gönül gözü açık olmayan zaten göremez. Sinema dediğimiz sanat bizlerin gönül gözümüzü, iç gözümüzü açar. Bize görmeyi öğretir, bizi görmeye hazırlar. Sinema bizlere gözlerimizi yeniden kazandırır. Sinemanın eğittiği gözlerimiz hayatın her alanında güzelliği ve iyiliği inşa eder. Burada bir eğitim kurumunun sinema etkinliği için birlikteyiz. Dolayısıyla gözün eğitimine bu önemi veren kurumumuza bütün kalbimle teşekkür ediyorum. Ülkemizin en önemli konularında biri elbette eğitim. Fakat temel eğitimin yanında kültür ve sanat eğitiminin de ne kadar önemli olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Üçüncülük ödülünü ‘Yaşamak’ adlı filmiyle Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın’dan alan Ahmed Mücahid Aydoğan, “Böyle yarışmaların düzenlenmesiyle hem genç sinemacıların hem de henüz profesyonel olmayan sinemacıların filmlerini halka gösterme fırsatı doğuyor. İnşallah ileride daha büyük işler yapabilirim. Filmi Suriye’de çektim. Günümüzde Suriyeli mülteciler konusu çok politize oldu. Ben bunların uzağında insani bir duyguyu izleyiciye verme amacı güttüm. Bunun için bence en iyi yer Suriye’ydi. Filmimin finalinde ‘yaşamak bizim için dokunaklı bir şarkı değil ki’ diyorum. Oradaki insanların halinin de bu olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Birinciliği ‘Daha Bir Çiçekken’ filmiyle kazanan Hakan Sümer oldu

236 filmin katıldığı yarışmada birinciliği ‘Daha Bir Çiçekken’ filmiyle kazanan Hakan Sümer oldu. İkinciliği ‘Üns’ filmiyle kazanan Ömer Dişbudak, üçüncülüğü ‘Yaşamak’ filmiyle kazanan Ahmed Mücahid Aydoğan kazandı. ‘Tabu’ filmiyle Mehmet Akif İnan Özel Ödülü’ne layık görülürken, Efe Emektar’a ödülünü ve plaketini sinema oyuncusu ve Jüri Başkanı Hülya Koçyiğit takdim etti. Teşvik Ödülü’nü ise ‘Uçak’ filmiyle Erol Battal kazandı.

‘Eğitim’ Temalı 5. Kısa Film Yarışması’nın kazananlarının belli olduğu gala ve ödül gecesine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler, sinema oyuncusu ve jüri başkanı Hülya Koçyiğit, yarışmada dereceye giren eser sahipleri ve çok sayıda davetli katıldı.