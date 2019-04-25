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Eğitim Temalı 5. Kısa Film Yarışması Gala ve Ödül Töreni

Eğitim-Bir-Sen tarafından düzenlenen yarışmada dereceye girenlere ödülleri Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un katıldığı törenle takdim edildi- Milli Eğitim Bakanı Selçuk:- "Bir eğitim sendikasının böyle bir güzelliğe imza atıyor olması, Türkiye için, Türk eğitimi için büyük hizmet"

25 Nisan 2019 Perşembe 23:39
Eğitim Temalı 5. Kısa Film Yarışması Gala ve Ödül Töreni

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim-Bir-Sen tarafından düzenlenen "Eğitim Temalı 5. Kısa Film Yarışması Gala ve Ödül Töreni"ne katıldı.

Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen törende Bakan Selçuk, yarışmada dereceye giren kısa filmleri izledi.

Selçuk, yaptığı konuşmada, böyle bir etkinlikte milli eğitim bakanı olmanın ötesinde sıradan bir vatandaş olarak bulunmayı önemsediğini söyledi.

Selçuk, "Bir eğitim sendikasının böyle bir güzelliğe imza atıyor olması, Sayın Başkan'ın şahsında, Türkiye için, Türk eğitimi için büyük hizmet. Sanatın ve sanatçıların olduğu yerde sanat ve sanatçılar konuşur, bakanlar konuşmaz." diyerek sahneyi ödül alanlara bıraktı.

Bakan Selçuk'a, selamlama konuşmasının ardından yine Eğitim-Bir-Sen tarafından düzenlenen "Eğitimden Bir Kare" fotoğraf yarışmasında dereceye giren fotoğraf hediye edildi.

Selçuk, aldığı hediyeleri kendisinin de hediye olarak verdiğini hatırlatarak, salonda kıdemi en yüksek kadın öğretmen kimse ona fotoğraf karesini hediye etmek istediğini söyledi.

Bakan Selçuk, öğretmenlikte 28. ve 33. yılını dolduran iki kadın öğretmene hediyeleri takdim etti.

- "Değerlerimizi, kültürümüzü en iyi anlatacak sektörlerden birisi sinema"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler de yarışmaların öğretici tarafının önemine işaret ederek, son aylarda çıkarılan Sinema Yasası ile sektöre devlet olarak büyük destekler verildiğine dikkati çekti.

21. yüzyılın, Türkiye'nin asrı olacağına inandığını dile getiren İşler, "Bizim değerlerimizi, kültürümüzü en iyi anlatacak sektörlerden birisi de sinema. Bu sektörün son yıllarda dünya çapında başarılara imza attığını görüyoruz. 150'nin üzerinde dizi film ihraç ediyoruz. Tarihi dizilerimizin dünya çapında ilgi görmesi ve taşımış olduğu mesajların kabul görmesi bizleri gururlandırıyor. Sinema ile uğraşan değerli dostlarımızın da bizim misyonumuzu, değerlerimizi filmlere uygun şekilde insanlığa nakledeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

- Yarışmaya 300 eserle başvuru yapıldı

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da yarışmaya 300'e yakın eserle başvuru yapıldığını belirterek, katılımcıları tebrik etti.

Yalçın, sendikalarının sadece sendika boyutuyla Türkiye veya dünyadaki genel geçer pratiklerin içinde hareket etmediğini, düzenledikleri çeşitli yarışmalar ile sürece tüm enstrümanlarıyla dahil olmaya çalıştıklarını anlattı.

- "Sinemanın kitlesel gücü toplumu eğitim konusunda da aydınlatabilir"

Yarışmanın Jüri Başkanı sinema sanatçısı Hülya Koçyiğit de sinemanın insanın iç gözünü açtığını, onlara görmeyi öğrettiğini belirterek, "Sinemanın eğittiği gözlerimiz hayatın her alanında güzelliği ve iyiliği inşa eder." dedi.

Sendika yetkililerine yarışmayı düzenledikleri için teşekkür eden Koçyiğit, temel eğitimin yanında kültür ve sanat eğitiminin de önemini vurguladı.

Sinemanın büyük kitlesel gücünün her konuda olduğu gibi toplumu eğitim konusunda da aydınlatıp yönlendirebileceğini ifade eden Koçyiğit, "Bu gücü, eli yeten her kurumdan yetkinlikle kullanmalarını bekliyorum. Bunun geleceğimiz için, evlatlarımız için çok etkili olacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu

Törende, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarışmanın ödül töreni için gönderdiği tebrik mesajı da okundu.

Erdoğan, mesajında, "Eğitime yapılan yatırımın, geleceğe yapılan yatırım olduğu bilinciyle hareket eden bizler, eğitim konusunu her zaman öncelikli meselelerinden biri olarak telakki ettik. Ülkemizin geleceğe hazırlanmasında en önemli rolü üstlenen eğitim çalışanlarının hak ve menfaatlerini en iyi şekilde korumak ve geliştirmek amacıya hizmet veren Eğitim-Bir-Sen, eğitim alanındaki sorunlara yaklaşımı ve çözüm yolları arayışı ile de önemli çalışmalara imza atmaktadır." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından dereceye giren eser sahiplerine ödülleri verildi.

236 filmin yer aldığı yarışmada birinciliği "Daha Bir Çiçekken" filmiyle kazanan Hakan Sümer'e ödül ve plaketini Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk takdim etti.

İkinciliği "Üns" filmiyle kazanan Ömer Dişbudak'a ödülünü TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler, üçüncülüğü "Yaşamak" filmiyle kazanan Ahmed Mücahid Aydoğan'a ödülünü Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Tabu" filmiyle Mehmet Akif İnan Özel Ödülü'ne layık görülen Efe Emektar'a ödülünü sinema sanatçısı ve Jüri Başkanı Hülya Koçyiğit, "Uçak" filmiyle Erol Battal Teşvik Ödülü'ne layık görülen Sinan Koca'ya ödül ve plaketini AK Parti Ankara Milletvekili Arife Polat Düzgün verdi.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 23:39
  1. Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın
  2. meb
  3. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

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