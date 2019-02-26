"Eğitim Teknolojileri" ile "Ebeveyn ve Çocuk" zirveleri tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenecek "Eğitim Teknolojileri Zirvesi" ile "Ebeveyn ve Çocuk Zirvesi"nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Feriye Restoran'da düzenlenen toplantıda, eğitim ve teknoloji paydaşlarının bir araya geleceği "Eğitim Teknolojileri Zirvesi" ile "Ebeveyn ve Çocuk Zirvesi" hakkında bilgi verildi.

Eğitim Teknolojileri Zirvesi Koordinatörü Işıl Boy Ergül, programda, yapay zeka, mobil öğrenme, harmanlanmış öğrenme, siber güvenlik, geleceğin teknolojilerine bakış, kodlama, blockchain, robotik, steam, okul tasarımı, girişimcilik, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, dijital insan kaynakları, kurumsal dünyada eğitim teknolojileri, uzaktan öğrenme, eğitsel veri madenciliği, branşlara yönelik teknoloji entegrasyonu, dijital vatandaşlık, makine öğrenmesi, internet ve bilişim suçları gibi konuların, zirvede paneller ve atölyelerle derinlemesine ele alınacağını ve katılımcıların verimli bir gün geçireceklerini söyledi.

Bu yıl "İyi Gelecek" temasıyla ilk kez organize edilen "Ebeveyn ve Çocuk Zirvesi"ne ilişkin de bilgi veren Ergül, zirvede, 3-13 yaş arası çocuklar için yaratıcı drama, lego, İngilizce konuşma, permakültür, vermikültür, ahşap oyuncak yapımı, yaratıcı sanat, robotik, maker, oyun ile kodlama, steam, flip flop elektronik, 3D kalem, masal, güvenli internet, yaratıcı okuma ve yazma gibi atölyelerin düzenleneceğini anlattı.

Ergün, çocukların Apple Deneyim alanında uzman eğitmenlerle birlikte isterlerse aileleriyle gün boyu etkinliklere katılabileceklerini kaydetti.

Zirvenin danışma kurulu üyesi Ümit Sanlav da sayısız konferans, eğitim, atölye ve panele ev sahipliği yapacak olan zirvede, eğitim, habercilik ve sosyal hayatın internetten önce ve sonrasının konuşulacağı "İnternetten önce ve internetten sonra eğitim, habercilik ve sosyal hayat" panelinin düzenleneceğini aktardı.

Yapay zeka teknolojisi ve internet çağının yaşandığı süreçte, internetten önce ile sonrasının karşılaştıracaklarını dile getiren Sanlav, sosyal bilimlerin parametrelerinin yapay zeka çalışmaları ile entegrasyonunu değerlendireceklerini ifade etti.

Sanlav, sağlık, teknoloji bağımlılığı, okul seçimi, yabancı dil öğrenimi, eğitim teknolojileri, özel eğitim, yurt dışı eğitimi, iletişim, akademik başarıyı artırma, sağlıklı beslenme, spor, üstün zekalı çocuklara yönelik eğitim gibi birçok konunun masaya yatırılacağı Ebeveyn ve Çocuk Zirvesi'nde masaya yatırılacağını belirtti.

Bu yıl 6'ncısı düzenlenecek Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2 Mart'ta, Ebeveyn ve Çocuk Zirvesi ise 3 Mart'ta Şişli'de bir otelde gerçekleştirilecek.







