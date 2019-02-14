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"Eğitim sisteminin gelişmesi hususunu önemsiyoruz"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:- "Artık topluma, eğitim hayatımızda neyi, ne zaman, nasıl yapacağımızı somut olarak ortaya koymuş olacağız. Eğitim sisteminin gelişmesi hususunu önemsiyoruz. Bu konuda çok güzel gelişmeler olacağına inancım tam"

14 Şubat 2019 Perşembe 14:47
"Eğitim sisteminin gelişmesi hususunu önemsiyoruz"

ELAZIĞ (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Artık topluma, eğitim hayatımızda neyi, ne zaman, nasıl yapacağımızı somut olarak ortaya koymuş olacağız. Eğitim sisteminin gelişmesi hususunu önemsiyoruz. Bu konuda çok güzel gelişmeler olacağına inancım tam." dedi.

Elazığ'da temaslarını sürdüren Bakan Selçuk, Vali Çetin Oktay Kaldırım'ı ziyaret etti.

Daha sonra Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen, "İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı"na katılan Selçuk, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, ilde uygulanan ve hayata geçirilecek projelerin paylaşıldığını, projeleri ve yapılan işleri gördüğünde büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

"Elazığ'ın uluslararası çapta bir marka şehir olmasıyla ilgili her türlü hazırlık yapılıyor. Oldukça büyük mesafeler alınmış. Elazığ'ın ekonomi, turizm ve daha birçok alanda merkez bir şehir olması için çeşitli projeler geliştirilmiş ve bunların hepsi hazırlıkları ortaya konulmuş projeler." diyen Selçuk, bunun mutluluk verici olduğunu dile getirdi.

- Elazığ'da tam gün eğitime geçilmesi

Selçuk, "Spesifik olarak baktığımızda Elazığ'ın tam gün eğitime geçmesiyle ilgili oldukça düşük miktarda bir derslik sayısına ihtiyacı var. Kısa sürede alınacak bazı tedbirlerle, hemen bir yıl içerisinde bu derslik ihtiyacının giderilmesi mümkün olacak." diye konuştu.

Selçuk, Türkiye'nin ileriki süreçte özel öğretim kursları, LGS gibi birçok gündemi bulunduğuna işaret ederek, bu konularda her türlü tedbirin alındığını, altyapı sorunu bulunmadığını aktardı.

İleriki süreçte eğitim öğretim hayatında öğretmenlerin eğitimine, okullarda kalitenin geliştirilmesine yönelik birçok projeyi kamuoyu ile peyderpey paylaşacaklarını anlatan Selçuk, bu ay iki büyük çalışmaları olacağını kaydetti.

"Artık topluma, eğitim hayatımızda neyi, ne zaman, nasıl yapacağımızı somut olarak ortaya koymuş olacağız. Eğitim sisteminin gelişmesi hususunu önemsiyoruz. Bu konuda çok güzel gelişmeler olacağına inancım tam." ifadelerini kullanan Selçuk, kentte eğitim ve öğretime katkı veren başta Vali olmak üzere, milletvekilleri, okul yöneticileri ve öğretmenlere teşekkür etti.

Bakan Selçuk, çocukların eğitim ve öğretim hayatı konusundaki projelerinin süreceğini sözlerine ekledi.

Daha sonra AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret eden Selçuk, partililerle görüştü.


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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 14:47
  1. Elazığ
  2. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk

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