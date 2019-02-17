Eğitim Sen’den Dayanışma yemeği

KESK’e bağlı Eğitim-Sen’in Aliağa İlçe Temsilciliği tarafından “2. Dostluk ve Dayanışma Yemeği” düzenlendi.

Çamlık Restoran’da gerçekleştirilen yemeğe Aliağa İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Arif Canpolat, Eğitim-Sen Aliağa İlçe Temsilcisi Alp Kuyumcu, sendika üyeleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve siyasiler yoğun ilgi gösterdi.

Türkülerin söylenip, halayların çekildiği, birlik ve dayanışma mesajı verildiği gecede kısa bir konuşma yapanEğitim-Sen Aliağa Temsilcisi Alp Kuyumcu, ”Aliağa’mızın emek ve demokrasi sevdalısı aydınlık yüzlü insanları, KESK’le dayanışma yemeğine hepiniz hoş geldiniz. Sendikamızın düzenlediği bu yemek birlik ve dayanışma duygumuzun ne kadar güçlü olduğunu göstermek için bir fırsattır. Bu dayanışma duygusunu bizlerden esirgemeyen tüm dostlarımıza teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.