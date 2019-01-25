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Eğitim-Sen dini değerlerle kavgalı!

Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan’ın ‘Haydi Çocuklar Camiye’ projesi ile ilgili kullandığı ifadelere tepki yağıyor.

25 Ocak 2019 Cuma 12:00
Eğitim-Sen dini değerlerle kavgalı!

OĞUZHAN GÜLTEKİN / ANKARA

Haydi Çocuklar Camiye’ projesini eleştiren Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan’a tepkiler devam ediyor.

Konuya İlişkin Akit’e konuşan TİMAV Genel Başkanı Ecevit Öksüz, “Eğitim-Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan’ın ‘Haydi Çocuklar Camiye’ projesi ile ilgili açıklamaları, hezeyan içerisindeki bir ruh halinin göstergesidir. Böyle bir açıklamayı yapanlar; ülke ve milletimizin inanç, kültür ve değerlerinden ya bihaberdir ya da bu değerlerle kavgalıdırlar. Çocukların camiye davet edildiği bir projeyi çocuk hakları ihlali olarak görmek, ancak ve ancak ‘dinsiz ve inançsız’ bir nesil özlemi içerisinde olmakla izah edilebilir. Diğer taraftan mevcut eğitim sistemi içerisinde bilim, sanat ve felsefenin tehlikeli görüldüğünü ifade etmek, özellikle son dönemde bu alanlarda atılmış olumlu adımlardan sonra ancak ve ancak iftira olarak nitelenebilir. Biz, tüm okullarımızda mescitlerin açılmasını, kız ve erkek okullarının açılmasını, müfredatın içerisinde din derslerinin yer almasını, çocuk ve gençlerimizin camilere davet edilmesini, kendi kültür ve inançlarına uygun ortam ve müfredatın tasarlanmasını ne kadar istiyor ve destekliyorsak bilimin, mantığın, felsefenin, sporun, sanatın ve hayata dair ihtiyaç duyulan tüm unsurların yer aldığı bir eğitim sistemini istiyor, destekliyoruz” görüşünü savundu.

Din; eğitimin olmazsa olmazı

Haydi Çocuklar Camiye’ gibi projeler için çok geç kalındığını ifade eden Kayseri İmam Hatipliler Derneği (KİMDER) Başkanı Ali Şahan, “Laik kesim kendi zamanında da bu tür olaylara, projelere tahammül edemiyordu. Şimdi de engellemeye çalışıyor. Geçmişte okullarda bulunan mescitlere de karşı çıkmışlardı. Oysa bu projedeki gibi gençlerimizin din eğitimi de alması gerekiyor. Okullarda bulunan mescitler genelde İmam Hatip Liselerinde bulunuyor. Normal bir meslek lisesinde atölyeler nasıl zorunluysa okullarda da din eğitimi ve mescitler zorunludur. Din dersleri eğitimde bir gereksinimdir” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 12:00
  1. Feray Aytekin Aydoğan
  2. Haydi Çocuklar Camiye projesi
  3. Haydi Çocuklar Camiye
  4. TİMAV
  5. Ecevit Öksüz
  6. Kayseri İmam Hatipliler Derneği
  7. İmam Hatipliler Derneğ
  8. KİMDER
  9. Ali Şahan

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