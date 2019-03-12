Eğitim şehitlerinin isimleri sınıflara verildi

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, teröristlerce şehit edilen öğretmen Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz’ın adlarının verildiği robotik kodlama sınıflarının açılışını şehit öğretmenlerin aileleriyle birlikte yaptı.

Demirköy ilçesindeki yatırım ve hizmetleri yerinde inceleyen Vali Osman Bilgin, burada Kaymakam Kerem Yenigün ve kurum amirlerinden bilgi aldı. Bilgin daha sonra ilçe sakinleriyle buluşarak onların sorunlarını ve isteklerini dinledi.

Öte yandan Osman Bilgin’in eşi İlknur Bilgin de Demirköy’de anasınıfında öğrenim gören çocuklarla buluştu. İlknur Bilgin daha sonra Demirköy’de evde bakım hizmetinden yararlanan aileleri ziyaret etti, isteklerini dinledi.







Şehit öğretmenler unutulmadı

Tüm bu programların yanı sıra Osman Bilgin ve eşi İlknur Bilgin eğitim şehitleri Aybüke Yalçın ile Necmettin Yılmaz öğretmenlerin adı verilen robotik kodlama sınıflarının açılışlarını yaptı. Bilgin önce şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın babası Sadık Yalçın’ın katılımıyla Fatih Ortaokulu Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Robotik Kodlama sınıfının açılışını yaptı. Bilgin ardından şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın babası Hamit Yılmaz’ın katılımıyla Çok Programlı Anadolu Lisesi Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Robotik Kodlama sınıfının açılışını yaptı. Ziyaretler sonrası Necmettin Yılmaz’ın babası Hamit Yılmaz, Şenay Aybüke Yalçın’ın babası Sadık Yalçın ve protokol üyeleriyle birlikte sohbet etti.