Eğitim öğretim dönemine doğru

Nizamettin Bekar

Eğitim öğretim yılını açmış olduk. Rabbim bu yılı bana evlatlarıma ve öğrencilerime hayırlar getirmesi dileğiyle başlamak isterim. İnşaallah kazasız belasız ve başarılı bir yıl olur.

Okullarımızda üniversiteler de dahil olmak üzere yaklaşık yirmi milyon çocuğumuz okumakta. Bu çocuklarımızla da yaklaşık Üniversite Hocalarımız da dahil olmak üzere iki milyon Hocamız görev almış durumdadır. Rabbim utandırmasın.

Öncelikle okullarımızda gerek fiziki yapının eksik olması ve gerekse Öğretmen ihtiyacının yetersiz olması eğitimin kalitesini bir miktar düşürmektedir. Bundan dolayı hiç vakit geçirmeden sağlıklı nesillerden Öğretmenler yetiştirip okullara göndermemiz lazım gelmektedir. Sağlıklı nesiller dedimse de şu unutulmamalıdır ki toplumsal yapımızın tuhaf bir şekilde eksiğe gittiğinden nesillerimizde de bozulmaların söz konusu olduğunu hatırlatmak isterim. İdarenin ve velilerin her türlü başarıyı Öğretmenlerden beklemesi zannımca biraz eksik durmaktadır. Öğretmenler her ne adım atsalar çocuklarımızdaki aşırı bozulmalardan dolayı biraz başarısız oldukları ortadadır. Öğretmenlerimiz tüm gayretleriyle çalışsalar da başarıda biraz aşağılardayız. Burada zeki çocuklarımızın başarılarından bahsetmiyorum. Zeki çocuklar bir şekilde kendilerine kurtarıp o da başarı diliminde eğer tıp ve hukuku göz önünde bulundurursak buralarda ki başarı yüzde beş bilemedin yüzde altı oranlarında. Diğer çocuklarımız diğer üniversitelere yerleşmekte. Tabii bu diğer bölümlerden de mezun olduklarında kesin olan bir şey iş bulamamaktalar.

Boş gezen üniversiteli olmaktalar. Güzel ülkemde iş garantisi ya tıp ya da hukuk olacak. Diğer bölümlerde iş imkanı öyle çok değil. Bakınız Öğretmenlik bölümlerinde bile ülke geneli mesela bir tarih Öğretmenliğinden yılda bin mezun veriyorsa bu bölümden açılan kadro bilemedin yüz ya da yüz elli. Diğer Öğretmenlik bölümlerinde de durum hemen hemen aynı oranlarda.

Bu durumda ne oluyor Öğretmenlik okuyan çocuklarımızda işsizler kervanına katılmak durumunda kalmaktadırlar. Böyle binlerce çocuğumuzun olduğu söylenmektedir. Artık Öğretmenlik bölümleri de garanti meslek değil. Dedim ya tıp ya da hukuk okunmalı. Buraları kazanan çocuklarımızda yüzdelik dilim olarak yüz de beş civarlarında. Bu çocuklarımızın sayısı gerçekten çok az oranlarda.

Bizim oturmuş bir eğitim sistemimiz yok. Bakınız Finlandiya denilen ülke bizim Trabzon kadar. Ama adamlar öyle bir sistem oturtmuşlar ki dünyada parmakla gösteriliyorlar. Sıkıntı nerde bir türlü anlamadığım bizim Eğitim Bakanlığımızın kafa karışıklılığı. Bizim Eğitim Bakanlığımızda milli bir sistem oturtamadık. Ne doğulu olduk ne batılı.