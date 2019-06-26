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Eğitim mimarını sevenleri uğurladı

Ordu’nun Ünye ilçesinde hayatını kaybeden iş adamı Arif İsmet Vidinli için yaptırdığı eğitim kurumu önünde tören düzenlendi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 14:31
Eğitim mimarını sevenleri uğurladı

Ordu’nun Ünye ilçesinde hayatını kaybeden iş adamı Arif İsmet Vidinli için yaptırdığı eğitim kurumu önünde tören düzenlendi.


Ünye Mehmet Necati Vidinli Endüstri Meslek Lisesi ve Mürüvvet Vidinli Halk Eğitim Merkezi binalarını bağışta bulunan iş adamı Arif İsmet Vidinli, ikamet ettiği Muğla’nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybetti.


Merhum Vidinli için cenaze töreni bağış yaptığı eğitim kurumu önünde yapıldı. Cenaze töreninde İlçe Milli Eğitim Müdür Özgür Tokgöz, Ortayılmazlar Mahalle Muhtarı ve kuzeni Seyhan İhtiyar, Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Arif İsmet Vidinli’nin eşi Nilgün Vidinli de konuşma yaparak duygularını ifade ettiler. Konuşmaların ardından Vidinli’nin cenazesi Ünye Büyük Cami’ye getirildi.


Törene ayrıca İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Aksu, İlçe Jandarma Komutan Vekili Serkan Güneyi, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Erdoğan başta olmak üzere eğitim camiasından çok sayıda kişi ile Merhum Vidinli’nin ailesi ve yakınları katıldı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 14:31
  1. doğa

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