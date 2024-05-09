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Gündem Eğitim İş'in kışkırttığı öğretmenlerin grevine terör sevici TTB'den destek! Nerede kaos var ise oradalar
Gündem

Eğitim İş'in kışkırttığı öğretmenlerin grevine terör sevici TTB'den destek! Nerede kaos var ise oradalar

Yeniakit Publisher
2024-05-09 23:27:00 - 2024-05-09 23:52:35
Eğitim İş'in kışkırttığı öğretmenlerin grevine terör sevici TTB'den destek! Nerede kaos var ise oradalar

Son dönemde birkaç okulda meydana gelen şiddet olaylarını gerekçe gösteren seküler laikçi öğretmenler yarın Türkiye genelinde greve çıkacak. Eğitim İş'in kışkırttığı öğretmenlerin grevine destek ise terör sevici TTB'den geldi.

İstanbul Eyüpsultan'da özel bir lisede 76 yaşındaki okul müdürü, öğrencisi tarafından silahla vurularak öldürüldü. İbrahim Oktugan'ın öldürülmesinden sonra, yaşanan münferit şiddet olaylarını gerekçe gösteren, esas sıkıntılarıysa MEB'in yeni eğitim müfredatı olan Eğitim İş Sendikası, öğretmenleri "grev" konusunda kışkırttı.

Cuma günü ülke genelinde greve çıkacak öğretmenlere destek ise terör sevici TTB'den geldi. TTB'nin beyaz önlüklü zorbaları şu açıklamayı yaptı:

İstanbul'da özel bir okulda müdür olarak görev yapan İbrahim Oktugan'ın odasında silahla öldürülmesi, hem çalışma alanlarının güvensizliğini hem de şiddetin adım adım tırmanan toplumsal bir olgu olduğunu acı bir şekilde göstermiştir.

Sağlık ve eğitim toplumun en temel haklardan olduğu gibi, o toplumun sosyoekonomik gelişimindeki başlıca yapıtaşlarındandır. Dolayısıyla hekimlik ve öğretmenlik mesleklerinin itibarsızlaştırılması, hekimleri ve öğretmenleri şiddetin hedefleri haline getirmekle kalmamakta, aynı zamanda toplumsal yapıda onarımı zor etkiler bırakmaktadır.

TTB ve tabip odaları olarak, sağlıkta şiddetin son bulması için yıllardır yürüttüğümüz mücadelede; şiddeti tırmandıran sorunlara ve cezasızlık kültürüne ısrarla dikkat çekiyor, çözümün ancak bütünlüklü ve etkili politikalardan geçtiğini ısrarla dile getiriyoruz.
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Eğitim emekçilerini değersizleştiren, itibarsızlaştıran, açık hedef haline getiren politikalara karşı eğitim emek-meslek örgütlerinin 10 Mayıs Cuma günü yapacağı iş bırakma eylemini destekliyoruz.

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