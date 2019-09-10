Eğitim-İşŞube Başkanı Akça:

Eğitim-İş Kırşehir Şube Başkanı Levent Akça, 2019-2020 Eğitim-Öğretim döneminin birikmiş sorunlarla başladığını söyledi.

Birikmiş ve çözüm bekleyen sorunlarla, yeni bir döneme girildiğini anlatan Akça, "Müfredat ve sınav sistemi değişikliği derslik açıkları, kalabalık sınıflar, öğretmensiz okullar, ikili eğitim öğretim, taşımalı eğitim, uluslararası sınavlardaki başarısızlıklar, öğretmenlerin özlük sorunları, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik, öğretmenlerin aile birliğinin sağlanamaması, kadrolaşma gibi birçok sorunla yeni bir dönem başladı"dedi.

Öğrencinin sınav sistemi ile bocaladığını söyleyen Akça, açıklamasında; "LGS, birçok öğrenciyi istemedikleri okullara gitmeye mecbur bırakmaktadır. Sınavla öğrenci alan akademik liselerin kontenjanlarının sınırlı tutulması, sınavsız öğrenci alan Anadolu Liseleri’nin kontenjanlarının dolduğu birçok ilde öğrenciler seçeneksiz kalmıştır. Bu sistemle öğrencilerin istemedikleri okullara yerleştirileceği, birçok ailenin çocuklarını istemedikleri halde meslek, imam hatip lisesi ya da özel okullara göndermek zorunda kalacağı yönündeki kaygılarımız ne yazık ki haklı çıkmıştır. Bugün, eğitimdeki başarısızlığın çözümü için tüm paydaşların görüşü alınarak hazırlanacak, bilimsel düşünmeye ve üretmeye dayalı bir eğitim sisteminin gerekliliği kaçınılmaz hale gelmiştir. Kamusal, parasız, bilimsel, laik ve karma eğitim hakkından tüm yurttaşlarımızın yararlanabilmesi mutlaka sağlanmalıdır. Bir eğitim sisteminin dinamosu, öğretmendir. Öğretmenlerimizin kadrolu çalışma haklarını ellerinden alıp, iş güvencelerini yok eden, eşit işe eşit ücret alma haklarını gasp edilmektedir. Yeni eğitim-öğretim dönemi, sadece veliler ve öğrenciler için değil, biz eğitimciler için de bolca kara haber barındırmaktadır"ifadelerini kullandı.