0553 313 94 23

"Eğitim imkanından herkesin faydalanmasını istiyoruz"

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doçent Dr. Alper Tolga Kumtepe:- "Eğitimde oluşabilecek boşluğu devlet olarak biz doldurmazsak başkalarının dolduracağını ve başımıza ne kadar kötü işler geleceğini, yaşadığımız o tatsız olaylarla gördük"-"Avrupa ve Balkanlar gibi, gurbetçilerimizin bulunduğu Amerika da bizim çok önem verdiğimiz bir ülke, buradaki öğrenci sayımızı 2 katına hatta çok daha büyük rakamlara çıkarma çabamız var"-"Eğitimi herkese, Türk vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın olduğu her yere ulaştırmak niyetindeyiz. Eğitim imkanından herkesin faydalanmasını istiyoruz"

24 Haziran 2019 Pazartesi 22:30
"Eğitim imkanından herkesin faydalanmasını istiyoruz"

NEW YORK (AA) - Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Alper Tolga Kumtepe, "Eğitimde oluşabilecek boşluğu devlet olarak biz doldurmazsak başkalarının dolduracağını ve başımıza ne kadar kötü işler geleceğini, yaşadığımız o tatsız olaylarla gördük." dedi.

Anadolu Üniversitesi açık öğretim sisteminin Kuzey Amerika programlarının tanıtımı için New York’ta bulunan Kumtepe, Türk toplumunun önde gelen sivil toplum kuruluşu önderleriyle, görüş alışverişinde bulunmak için Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunda bir araya geldi.

Başkonsolos Alper Aktaş’ın yanı sıra Milli Eğitim Ataşesi Yurdagül Aydoğan ve Din Hizmetleri Ataşesi Sinan Dedeler’in de katıldığı toplantıda Kumtepe, 2016'dan beri ABD ve Kanada'da Türk toplumuna uzaktan eğitim programı kapsamında hizmet verdiklerini belirterek, eğitim hizmetinin ABD’de yaşayan daha fazla Türk'e ulaşması için destek istedi.

Kumtepe, "Açık öğretim sistemine yurt dışından gösterilen ilgiden memnunuz. Ancak öğrenci sayımızı daha büyük rakamlara ulaştırma niyetimiz var. Avrupa ve Balkanlar gibi, gurbetçilerimizin bulunduğu Amerika da bizim çok önem verdiğimiz bir ülke." diye konuştu.

Başkonsolos Aktaş da açık öğretim sisteminin Amerika’da yaşayan Türk toplumu için büyük bir fırsat olduğunu belirterek, "ABD’deki Türkler ağırlıklı olarak eğitimli bir toplum ama bu hizmet, eğitimini daha da ilerletmek veya hobi olarak farklı bir alanda okumak isteyenler için bulunmaz bir fırsat, bunun Türk toplumuna ulaştırılması konusunda elimizden geleni yaparız." ifadelerini kullandı.

- "Yakın zamanda çok büyük bedeller ödedik"

Kumtepe, toplantı sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tamamen devlete ve vatandaşlarımıza karşı bir sorumluluk hissiyle buradayız." dedi.

Hiçbir kar ve gelir beklentisi olmadan yurt dışında yaşayan Türklerin eğitim ihtiyaçlarını gidermek için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Kumtepe, şöyle devam etti:

"Eğer eğitimde oluşabilecek boşluğu devlet olarak biz doldurmazsak başkalarının dolduracağını ve başımıza ne kadar kötü işler geleceğini, yaşadığımız o tatsız olaylarla gördük. O nedenle burada olmamızın çok daha farklı bir anlamı ve önemi var. Devletin bir eli olarak buradayız ve dileyen, eğitime ihtiyaç duyan herkese bunu uzatmak, bu hizmeti vermek niyetiyle çalışıyoruz. Yakın zamanda çok büyük bedeller ödeyerek bunu anladık, şimdi o boşluğu devlet kurumu olarak doldurmamız gerektiğini düşünüyorum."

Kumtepe, "Eğitimi herkese, Türk vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın olduğu her yere ulaştırmak niyetindeyiz. Eğitim imkanından herkesin faydalanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu sene Kuzey Amerika bölgesi için açık öğretim seçme sınavının 29 Eylül'de New York, Houston ve Kanada’nın Toronto şehirlerinde yapılacağını hatırlatan Kumtepe, katılmak isteyenlerin başvurularla ilgili detaylı bilgilere Anadolu Üniversitesinin internet sitesinden ulaşabileceğini kaydetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 22:30
  1. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi
  2. Doç. Dr Alper Tolga Kumtepe
  3. New York Başkonsolosu Alper Aktaş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adıyaman'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
    1. Adıyaman'da trafik kazası: 2 ölü, 1..
    2. Gazzeli kadınlardan Bahreyn'deki..
    3. İsveç çeyrek finalde
    4. DAEŞ'in sözde 'emiri' Kayseri'de..
    5. GÜNDEM ÖZETİ / 25 Haziran 2019
    6. BMGK'deki toplantıya alınmayan..
    7. GÜNCELLEME - Sakarya'da etil asetat..
    8. Sancaktepe'deki silahla yaralama
    9. Motorine 23 kuruşluk büyük zam!
    10. Gerger’de silahlı saldırı: 2 yaralı
    11. Ambarlı açıklarında yatta yangın
    12. GÜNCELLEME - İzmir'de iki otomobil..
    13. Kayserispor'a "destek" toplantısı
    14. İzmir'de katliam gibi kaza!
    15. İsrail güçleri Batı Şeria'da 4..
    16. Camiye gelen genç kızı taciz iddiası
    17. "Usta" Kosova'da seyirciyle buluştu
    18. Saroz’a batırılan dev uçaktan ilk..
    19. Sancaktepe’de markete silahlı saldırı:..
    20. İstanbul'dan uyardılar: Çok tehlikeli..
    21. Kozanda uyuşturucu operasyonu
    22. Nijer'de seçim yasası değişti
    23. Otomobilin tekerleğinde mahsur kalan..
    24. Jandarma ekiplerinden tarihi eser..
    25. İtalyan mafya liderlerinden Morabito..
    26. Rusya ve ABD, İsrail’de güvenlik..
    27. Sanders'tan "1,6 trilyon dolarlık..
    28. Trump’ın eski danışmanı hakim..
    29. Kimyasal yüklü tanker alev alev yandı:..
    30. Bolu’da esrarla yakalanan 2 kişi..
    Ünlü gazeteci İmamoğlu’nun o sözlerini hatırlattı! “Eğer Yenikapı’ya dizerse 1700 tanesini...”
    Ünlü gazeteci İmamoğlu’nun o sözlerini hatırlattı! “Eğer Yenikapı’ya dizerse 1700 tanesini...”
    Akit’in bu haberi Abdullah Gül’ü rahatsız etti!
    Akit’in bu haberi Abdullah Gül’ü rahatsız etti!
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme