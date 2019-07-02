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Eğitim Fakültesinden ‘Çevreye duyarlı proje’

SAÜ’lü Öğretim Üyesi Doç.

02 Temmuz 2019 Salı 10:33
Eğitim Fakültesinden ‘Çevreye duyarlı proje’

SAÜ’lü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Çalışkan’ın projesi Bursa ve çevresinde gerçekleştirildi.


Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Çalışkan’ın TÜBİTAK 4004 Bilim ve Toplum programları kapsamında yürüttüğü “Değerli gençler, sorumluluk sahibi toplum ve temiz çevre” adlı proje 25 Haziran-2 Temmuz 2019 tarihleri arasında Bursa ve çevresinde gerçekleştirildi. Proje kapsamında Bursa’nın İnegöl ilçesindeki ortaokullarda öğrenim gören 18 öğrenci katılımcı olarak belirlendi. Katılımcıların aktif olarak rol aldıkları uygulamalar şeklinde gerçekleştirilen projede katılımcıların “sorumluluk”, “temizlik”, “doğal mirasa karşı duyarlılık” ve “doğa sevgisi” değerlerini kazanmaları, bu değerleri kazanırken doğa ile iç içe olmaları ve bu doğrultuda çevrenin korunmasına ilişkin bilinç kazanarak olumlu tutum geliştirmeleri hedeflendi.


Sakarya Üniversitesi, İnegöl Belediyesi, İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İnegöl Erdem Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu, Bursa Ormancılık Müzesi, Bursa Müzeler Şube Müdürlüğü, İnegöl Orman İşletme Müdürlüğü ve Çilek Mobilya tarafından desteklenen proje kapsamında katılımcıların doğa ile iç içe olarak aktif rol aldıkları etkinlikler uzman eğitmenler tarafından yürütüldü. Akran öğretiminin de işe koşulduğu ve mentörlük stratejisini temel alan bir yaklaşımla çevre etkinlikleri değerler bağlamında ele alındı.



Çevresel değerlerin kazandırılması amaçlanıyor


Proje yürütücüsü Doç. Dr. Hüseyin Çalışkan, 8 gün sürecek projenin açılış programında proje ile ilgili bilgiler verdi. Çalışkan, proje kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerle öğrencilerin doğanın insan hayatı için önemini fark etmelerini sağlayacağını belirterek “Sorumluluk, temizlik, doğal mirasa karşı duyarlılık, doğa sevgisi değerlerini oluşturucu ve bilimsel düşünme becerilerini içeren uygulamalar ile aktif olarak kazanmalarını ve yine çevresel sorunlara girişimci çözümler üretmeleri ve bilime ilişkin merak duygusunun kazandırılması amaçlanıyor” diye konuştu.



18 öğrenci, 19 kişilik uzman


Projenin hedef kitlesi 6 farklı okuldan seçilmiş 6 ve 7. sınıf düzeyindeki 18 öğrenciden oluşuyor. Bununla birlikte 8 farklı üniversitede görev yapan öğretim üyeleri, öğretmenler ve sağlık görevlisinden oluşan 19 kişilik uzman ekip proje kapsamında görev alıyor. Proje kapsamında “Sevgi ile Büyüt”, “Doğayı ve Değerlerimi Keşfediyorum”, “Çevre Kirliliğinin İnsan ve Çevre Üzerine Etkisi”, “Doğadaki Temizlik Dengesi”, “Girişimci Fikirler”, “Üretiyorum, Kirletiyorum, Temizliyorum”, “Asit Yağmurları (Hayattaki Gerçekler)”, “Orman Hayatından Kesitler (Müze Gezisi)”, “Çevreci Karagöz ile Hacivat”, “Duyarsız İbiş’e Efendi Doğa Sevgisini Öğretiyor”, “Çöpten Enerjiye” , “Farklı Fikirler, Ortak His”, “Katı Atıklara Uygulanan Dönüşümü İnceliyorum”, “Ben Bir Çiçeğim Sevgi ile Yetişeceğim”, “Bir Çöp de Sen Al” ve “Kazanımlarımla Değerliyim” adlı etkinlikler uzman ekipte yer alan eğitmenler tarafından gerçekleştirildi. Bu etkinliklerde edinilecek olan kazanımlar daha sonra bilimsel yayın olarak TÜBİTAK’a sunulacak.



Fidan dikimi gerçekleştirildi


Birçok kurum ve kuruluş tarafından da desteklenen proje kapsamında İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican ve İnegöl Belediyesi Başkan Vekili Ahmet Kara da konuşma yaparak projeye destek olduklarını belirttive “Değerli Gençler, Sorumluluk Sahibi Toplum ve Temiz Çevre” adlı etkinliği gerçekleştiren uzman ekibe ve katılımcılara tebriklerini sundu.


Konuşmaların ardından Belediye Başkan Vekili Ahmet Kara ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Bilican tarafından Doç. Dr. Hüseyin Çalışkan’a plaket takdim edildi. Ardından projenin ilk ayağı olarak okul bahçesinde öğrencilerle birlikte fidan dikimi gerçekleştirildi.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:33
  1. doğa
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