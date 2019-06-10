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Eğitim Fakültesinde devir teslim töreni

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.

10 Haziran 2019 Pazartesi 15:56
Eğitim Fakültesinde devir teslim töreni

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr Recep Polat, görevi Prof. Dr. Mücahit Kağan’ a devretti.


Görev değişimi dolayısıyla Eğitim Fakültesinde devir teslim töreni düzenlendi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ergün Kutlusoy, Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi H. Ferit Bayata ile akademik ve idari personelin de hazır bulunduğu görev değişimi töreninde Rektör Prof. Dr. Akın Levent, bugüne kadar fakültede yaptığı çalışmalar ve hizmetlerinden dolayı Prof. Dr. Recep Polat’a teşekkür etti.


Rektör Prof. Dr. Levent, görevi devralan Prof. Dr. Mücahit Kağan’a da yeni görevinin hayırlı olması temennisiyle çalışmalarında başarılar diledi.


Görev devir-teslim töreni karşılıklı plaket ve çiçek takdimiyle tamamlandı.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 15:56
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