Eğitim dünyasının köklü Çınar’ı 23 Yaşında! Değerler eğitiminde başarının adresi oldu

Son yıllarda büyük bir gelişim gösteren ve ekonomik anlamda büyük bir ivme yakalan sektörlerin başında “Özel Eğitim” sektörü geliyor. Yeni okulların, yeni markaların, satın almaların ve birleşmelerin yaşandığı bu canlı sektörde bazı markalar uzun yıllar öncesinden temellerini attıkları girişimlerinin meyvelerini bugün topluyorlar.

Akademik başarıları, 4 farklı kampüsü, eğitime getirdiği yeni projeleri ve yeniliklerinin yanı sıra uzun yıllardır yetiştirdiği “Başarılı ve Erdemli” nesiller ile eğitim sektörünün gözde isimlerinden biri olan Çınar Koleji bugün 23. yaşını idrak ediyor.

Başakşehir, Esenyurt, Çekmeköy ve Malatya kampüsleri ile binlerce öğrenciye ve ailesine kaliteli hizmet veren Çınar Koleji, bilimde, sanatta ve sporda önemli başarıları ile adından uzun yıllardır söz ettiriyor. Eğitim dünyasına armağan ettiği ilkler ile de bu alandaki vizyonerliğini her geçen gün pekiştiriyor.

23 YILLIK BÜTÜNSEL EĞİTİM VE DEĞERLER EĞİTİMİ

ÇEM adı verilen bütünsel Çınar Eğitim Modeli ile 23 yıldır önemli akademik başarılara imza atan Çınar Koleji, özellikle milli ve manevi değerlerin benimsenmesi, yaşanması ve yaşatılması konusundaki hassasiyeti ile de ön plana çıkıyor. Özellikle değerler eğitimi alanında önemli bir marka haline gelmiş olan Çınar Koleji, hem akademik anlamda başarılı hem de manevi anlamda şahsiyetli ve donanımlı bireyler yetiştirme konusunda önemli mesafeler kat ediyor.

HAYATI KEŞFETMEK İÇİN YAŞAM BECERİLERİ MERKEZI

Türkiye’nin ilk ve en büyük Yaşam Becerileri Merkezi atölyelerini hayata geçiren Çınar Koleji bilerek, görerek, yaşayarak öğrenme konseptini Türkiye’de ilk uygulayan okullardan biri. 18 Farklı atölyede öğrencilerin Mutfak Sanatlarından Dramaya, Mekatronik Atölyesinden Tekstil Tasarım Atölyesine farklı birçok alanda hayatı deneyimlemesine olanak sağlıyor.

KENDİ SÖKÜĞÜNÜ, KENDİ DİKEN ÖĞRENCİLER

Yaşam Becerileri Merkezi atölyelerinde çeşitli konularda eğitim alan öğrenciler önemli yaşamsal kazanımlar elde ediyorlar. Bu kazandıkları becerilerle öğrenciler, bazen ailelerini de çok şaşırtıyorlar. Yaşam Becerileri Merkezi Tekstil Atölyesinde eğitim alan bir erkek öğrencinin ütü yaptığı, kendi söküğünü kendisi diktiği görülebiliyor. Okul öncesinden lise kademesinde kadar birçok öğrenci yemek yapmaktan, çamura şekil vermeye, drama atölyesinde tiyatro yapmaktan, ahşap malzemelere sanat katmaya kadar birçok alanda üretkenliklerini artırıyorlar.

ERKEN YAŞLARDA KODLAMA EĞİTİMİ

Çınar Koleji öğrencileri günümüzde oldukça popüler olmaya başlayan kodlama eğitimine de küçük yaşlarda adım atıyorlar. Mekatronik atölyesi çalışmaları ile kodlama ve programlamanın temellerini küçük yaşta atan öğrenciler geleceğin yazılımcıları arasında yer alacakları günleri bekliyorlar.

ŞEHİRLE BÜTÜNLEŞİK KAMPÜS

İstanbul Şehir Üniversitesi; yepyeni sınıf ve laboratuvarları, zengin kütüphanesi, yüksek kapasiteli yurtları, spor tesisleri, farklı seçenekler sunan kafeterya, restoran ve çalışma alanları ile Türk üniversite dünyasının önemli çekim merkezlerinden biri haline geldi. Türkiye’nin bisiklet altyapısı düşünülerek inşa edilen ilk ve tek üniversite kampüsü olan Dragos, bisiklet ulaşımının yanı sıra tüm toplu taşıma araçlarına da çok yakın. Metro, deniz otobüsü ve E-5’e, 5 dakikalık mesafede bulunan Üniversite; öğrencilerine şehirle bütünleşmiş bir kampüs imkânı sunuyor. Çok yakında açılacak olan Gebze-Halkalı tren hattının Cevizli istasyonu ise Dragos Kampüsü’ne 1 dakika uzaklıkta yer alıyor.