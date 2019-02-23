Eğitim derneğinden gençlere ücretsiz "kitap kahve" hizmeti

BURSA (AA) - Bursa Eğitim ve Yardımlaşma Derneği (BUSEYDER) tarafından, gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla kütüphane ve kafenin bir arada olduğu "kitap kahve" açıldı.

Dernek tarafından hazırlanan "Pusulamız Kitap Olsun" projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Bakanlık hibesiyle alınan 2 bin kitaba ek olarak gönüllülerin bin kitapla katkıda bulunduğu proje çerçevesinde hazırlanan "kitap kahve"nin açılışı, merkez Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'ndeki dernek binasında yapıldı.

Törende konuşan dernek başkanı Burhanettin Ayanoğlu, bir toplumun değişiminin önce çocukların eğitimiyle başladığını söyledi.

Kitap ve okumanın toplumları ayağa kaldırabilecek iki anahtar kavram olduğunu vurgulayan Ayanoğlu, "Değer merkezli bir eğitim tasavvuruyla kadim mirasımızı geleceğin kurucu iradesi kılacak, ufuk birlikteliği taşıyan, duygu ve düşünce dünyalarına erdemin ulaştığı, yarınlarımızı şekillendirecek olan nesillerimizi yetiştirebilme umuduyla yola çıkıyoruz. Bu güzel projede emeği geçen başta proje koordinatörümüz Zeynel Çakır ve ekibine, Gençlik ve Spor Bakanlığına teşekkür ediyorum. Hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

- "Veliler ders ortamını internetten takip edebilecek"

Proje koordinatörü Zeynel Çakır da halihazırda 150 kişinin yer aldığı okuma grupları ve kitap tahlillerinin yanı sıra öğretmenler ile öğrencilerden oluşan ders gruplarının bulunduğunu anlattı.

Projenin, Arabayatağı bölgesine katkı sağlayacağını düşünerek Bakanlığa başvurduklarını dile getiren Çakır, "Projemiz onaylandı. Projeyle, bu bölge içinde 9-14, 14-18 ve 18-25 yaş gruplarındaki gençlere kitap okuma alışkanlığını kazandırmak istiyoruz ve kitap kritikleri yapmak istiyoruz. Ayrıca gençlere yönelik film gösterimleri, piknik organizasyonları ve kitap tahlilleri yapmayı düşünüyoruz. İki okuma salonumuzda öğrenciler ders çalışabilecek. Veliler, bu ders ortamını vereceğimiz özel şifreyle internetten takip edebilecek." diye konuştu.

"Kitap kahve"nin günde 10 saat açık kalacağını ve tüm ikramların ücretsiz olacağını vurgulayan Zeynel Çakır, gençlerin ödünç kitap alabileceğini de sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından "Kitap kahve"nin açılış kurdelesi kesildi.