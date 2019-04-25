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Eğitim çınarları buluştu

KozluEğitimciler Derneği 2018 yılı 23 Nisan’dabirincisini düzenlediğive geleneksel hale getirdiği, Kozlu’da yıllarını eğitime adamış ve emekli olan ve belirli bir yaşın üzerindeki öğretmenleri bir araya getirildiği “Eğitim Çınarlarının Buluşması” adının verildiği etkinliğin bu yıl ikincisini düzenledi.

25 Nisan 2019 Perşembe 11:36
Eğitim çınarları buluştu

KozluEğitimciler Derneği 2018 yılı 23 Nisan’dabirincisini düzenlediğive geleneksel hale getirdiği, Kozlu’da yıllarını eğitime adamış ve emekli olan ve belirli bir yaşın üzerindeki öğretmenleri bir araya getirildiği “Eğitim Çınarlarının Buluşması” adının verildiği etkinliğin bu yıl ikincisini düzenledi.


Kozlu’da faaliyet gösteren Kozlu Eğitimciler Derneği’nin 23 Nisan ‘da yaptığı etkinliğe tekerlekli sandalyede de olsa katılan Eğitim Çınarları mutluluklarını dile getirdiler. Etkinliğe yönetim kurulu olarak başkan Mustafa Zorlu, Mustafa Girgin, Mustafa Tanç, Recep Tavukçu ev sahipliği yaptılar. Etkinlikte başkan Mustafa Zorlu, derneğin faaliyetleri hakkında kısa bilgilendirme yaptı. Zorlu, “Kısıtlı imkanlarla bazı öğrencilere burs yardımı, ihtiyacı olanlara az da olsa çeşitli yardımlar yapmaktayız” dedi.


Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ergi, Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş ve Kozlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mansur Gök de programa katıldı. Milli Eğitim Müdürü Mansur Gök böyle bir eğitim çınarlarının arasında bulunmaktan mutlu olduğunu, dernek yönetiminin bu düşüncelerinden dolayı tebrik ettiğini belirterek, geçmişte yaşadığı bir anısını paylaştı. Kozlu Belediye


Başkanı Ali Bektaş da kendisinin de öğretmenleri olan eğitimcileri görmenin kendinin duygulandırdığını, eğitimin ve öğrencilerin hep yanında olacaklarını anlattı.Kozlu Kaymakamı Hüseyin Ergi de kendisinin eğitim camiasına yakın birisi olduğunu, böyle bir organizasyonu düzenledikleri için de Kozlu Eğitimciler Derneğine çok teşekkür etti. Kendisinin de böyle çalışmalara yardımcı olacağını destek olacağını söyledi. Daha sonra hazırlanan slayt izlendi. Özellikle şiir kısmında çok duygulu anlar yaşandı. Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş hazırlanan hediye plaketlerini emekli öğretmenlere takdim etti.


Etkinliğe katılan emekli öğretmenler de çok mutlu olduklarını, hatırlanmanın ne büyük bir onur olduğunu dile getirerek, unutamadıkları anıları orada bulunanlarla paylaştılar. Yemek öncesi ve sonrasında kahveler içilirken öğretmenlerin yaptığı sohbetler hoş bir seda belli bir süre içinde devam etti.Dernek yönetimi ve katılımcılar günün anısını yansıtmak üzere fotoğraf çekimi yaparak mutlu ve huzurlu biçimde etkinliği tamamladılar.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 11:36
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