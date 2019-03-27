Eğitim-Bir-Sen’den üyelerine eğitim

Eğitim-Bir-Sen Manisa Şubesi tarafından Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Şehzadeler İlçesinde görev yapan İş Yeri Temsilcilerine yönelik Teşkilat Eğitimi yapıldı.

Eğitim-Bir-Sen Manisa Şubesi tarafından "Dünya’da ve Türkiye’de Sendikal Hareket ve Eğitim-Bir-Sen Tarihi", "Teşkilat Kültürü", "Sendikal Temsil ve Algı Yönetimi" konularında üyelerine yönelik eğitim düzenlendi. Manisa Öğretmenevi’nde gerçekleştirilen eğitimlerin açılış konuşmasını yapan Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, "Teşkilat eğitim programlarımız; sendikayı, sendikacılığı, küresel sendikal kulvarı ve evrensel sendikal hakları bilen sendikacıların yetişmesine imkân ve fırsat veriyor. Örgütlenmedeki gücümüz, teşkilatımızın kapasitesi ve sendikacılığımızdaki yüksek birikim değişim üretiyor, gelişim kaydediyor” ifadelerini kullandı.

Her zeminde üyelerine, eğitim çalışanlarına, ülkeye kazandırmanın peşinde ve derdinde olduklarını kaydeden Öner, “Utanç verici yasakların hayatımızdan çıkarılması, müfredatın demokratikleştirilmesi, baskıların sona erdirilmesi; amfilerde öğrencilerin, sınıflarda öğretmenlerin, çalışma alanında kamu görevlilerinin başörtülü olması verdiğimiz mücadelenin eseridir. Nöbet ücretinin gelmesi de ek ders ücretinin artması da sınav ücretlerinde adaletsizliğin son bulması da emeğimizin, terimizin sonucudur. Biz hakça bir paylaşım, adil bir dünya istiyor ve bunun için çaba harcıyoruz. Sendikacılığımızla da bu umuda, bu ufka yürüyor, birlikte koşuyoruz. Yorulmayacağız, vazgeçmeyeceğiz. Emeğin hakkı için çalışmaya, sorunlara çare aramaya devam edeceğiz” ifadelerin kullandı.

Öğretmenliğin ve eğitim kurumu yöneticiliğinin birbirini tamamlayacak şekilde ele alınması, meslek kanununun da bu anlayışla hazırlanması gerektiğini belirten Öner, “Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun öğretmene destek kanunu olmasını, okul yöneticilerimizin hakkını, hukukunu koruyan bir düzenlemenin hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Öğretmenlik mesleğinin bütün yönlerini kapsayan sistematik bir düzenleme yapılmadan, mesleğin statüsünün yükseltilerek niteliklerinin geliştirilmesi mümkün değildir. Öğretmenliğin bir kariyer mesleği, yöneticiliğin ise profesyonel bir meslek olarak değerlendirilmesi ve mesleki standartlara kavuşturulması gerekmektedir. Başta öğretmenler olmak üzere, eğitim paydaşlarının mutabık kaldığı bir meslek kanununun daha fazla zaman kaybedilmeden çıkarılmasını bekliyoruz” dedi.

"Sendika olarak, üzerimize düşenin en iyisini yapma gayreti içerisindeyiz"

Sendika olarak, üzerlerine düşenin en iyisini yapmanın gayreti içerisinde olduklarını dile getiren Öner, “Zaman geçirilmeden yapılması gereken işler, çözülmesi gereken sorunlar var. Gelir vergisi oranlarının reel ücret artışı sağlayacak şekilde sabitlenmesi, 3600 ek gösterge sisteminin memnuniyet katsayısını artıracak, bütün kamu görevlilerini kapsayacak şekilde kurulması, kılık ve kıyafet dayatmasının sona erdirilmesi, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak, bu hizmet sınıfındaki personelin genel idare hizmetleri sınıfına geçirilmesi, ek ders birim ücretlerinin artırılması, istihdamda güçlük çekilen bölgelerde görev yapan öğretmenlere ilave tazminat ödenmesi, zorunlu İLKSAN üyeliği dayatan kanun hükmünün kaldırılması, kariyer basamakları sisteminin yeniden işler hâle getirilmesi, farklı istihdam türlerinin kaldırılarak atamaların kadrolu yapılması, üniversite idari personelinin ayrımcılığa tabi tutulmaması, görevde yükselmelerinin sağlanması, maaşlarının da motivasyonlarının artırılması, akademik personelin fikren özgür, madden rahat, idari açıdan katılımcı olması gibi birçok konuda adım atılmalıdır. Bu ve benzeri sorunların giderilmesi, hem ülkemiz hem milletimiz hem kamu görevlilerimiz hem de geleceğimiz için elzemdir” diye konuştu.