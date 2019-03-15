Eğitim-Bir-Sen’den sınava hazırlık kursu

Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 No’lu Şubesi Nisan ayında yapılacak Eğitim Yöneticiliği Sınavı için hazırlık kursu açtı.

Hazırlık Kursunun açılışında konuşan Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 No’lu Şube Başkan Yardımcısı Ayhan Arslanbay, Pegem Akademi ile yürütecekleri hazırlık kursunun 19 Nisan’a kadar devam edeceğini belirterek, “Kursumuzda, eğitim bilimleri ağırlıklı olmak üzere sınav konularının tamamının işlenecek ve ikisi Türkiye geneli biri Samsun’da olmak üzere 3 deneme sınavı yapılacaktır” dedi.

“Eğitimin kalbini Samsun’da attıracağız”

Amaçlarının eğitimin kalbini Samsun’da attırmak olduğunu ifade eden Eğitim-Bir-Sen Samsun 1 No’lu Şube Başkanı Hamdi Yıldız ise, “Bu amaca ulaşmamızı sağlayacak faktörlerden biri de okulun iyi örgütlenmesi ve iyi yönetilmesidir. Okulun iyi yönetilmesi ise yöneticilerin liyakat ve kariyer esaslı yetiştirilmesine bağlıdır. Bu amaçla üyelerimizden yönetici olmak isteyenlerin girecekleri sınavda başarılı olabilmeleri için harekete geçmek hem genel merkez hem de şube olarak ilk görevimizdir. İnanıyorum ki burada bulunan arkadaşlarımız yakın zamanda, donanımlı, yüreği eğitim için atan yöneticiler olarak birçok başarının altına imza atacaktır. Açtığımız bu kursun yanında genel merkezimiz tarafından hazırlanan sınava hazırlık kitabı ve uzaktan erişim yoluyla sağlanacak eğitimlere katılmanızı öneririm” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından eğitim kurumlarına yönetici seçmek amacıyla uygulanacak olan sınav ÖSYM tarafından 21 Nisan Pazar günü yapılacak.