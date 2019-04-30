Eğitim-Bir-Sen’den SAMİMDER’e destek

Samsun’da bir belediye çalışanı hakkında, imam hatiplileri ve imam hatip okullarını hedef alan ve TCK 125. maddesi kapsamında hakaret suçunu oluşturduğu gerekçesiyle Samsun İmam Hatip Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği’nce (SAMİMDER) suç duyurusunda bulunuldu. Eğitim-Bir-Sen Samsun Şubesi de SAMİMDER’in yanında bulunarak maddi ve manevi destek verdi.

Konuya ilişkin, Eğitim-Bir-Sen Samsun Şubesi’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Atakum Belediyesi çalışanı E.D.’nin imam hatiplileri ve imam hatip okullarını hedef alan ve TCK 125. maddesi kapsamında hakaret suçunu oluşturan açıklamaları neticesinde Samsun İmam Hatip Lisesi Mezun ve Mensuplar Derneği suç duyurusunda bulunmuş ve ilgili kişi hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2019/13783 sayılı soruşturma açılmıştır. Sendikamız bu süreçte imam hatip okullarında çalışan ve imam hatip mezunu üyelerimiz adına SAMİMDER’in yanında bulunarak her türlü maddi ve manevi desteği sağlamıştır. Üyelerimize bu konu ile ilgili hukuki desteğin verileceği soruşturma ve devamındaki süreçlerin yakın takipçisi olacağımız kamuoyuna saygıyla duyurulur."