Eğitim Bir-Sen’den okul ziyaretleri

Eğitim Bir-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak ve yönetim kurulu üyeleriyle Beşminare Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Eğitimcilerin sorunlarını dinleyen Durak, ‘Motif Kart’ hakkında bilgiler verdi. Sendika olarak, eğitim camiasının bu ülkenin omurgası olduğuna inandıklarını söyleyen Durak, bu anlayıştan hareketle kuruldukları günden beri eğitim çalışanlarının özlük, ekonomik ve sosyal hakları için mücadele verdiklerini kaydetti. Durak, "Ayrıca ziyaret ettiğimiz Beşminare Anadolu Lisesi idareci ve öğretmenlerine bizlere göstermiş olduğu alakadan ötürü her birine ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.