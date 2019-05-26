Eğitim Bir-Sen’den öğrencilere iftar Erzurum Eğitim Bir-Sen, geleneksel uluslararası öğrenci iftar programı düzenledi.

Erzurum Eğitim Bir-Sen, geleneksel uluslararası öğrenci iftar programı düzenledi.

Eğitim Bir-Sen’in düzenlediği geleneksel uluslararası öğrenci iftar programına ev sahipliği yapan 1 Nolu Şube Başkanı Hüsrev Yaşa, 2 nolu Şube Başkanı Mustafa Karataş, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Ömer Çomaklı, ETÜ Rektörü Prof.Dr. Bülent Çakmak, Memur- Senİl Temsilcisi Abdullah Duman, Kültür Memur- Sen Başkanı Davut Kaya, Ulaştırma Memur-Sen Başkanı Hasan Tuaran, Enerji Bir-Sen Başkanı Servet Yıldız Uluslararası Öğrenci Dernek Başkanı Ergun Halis, Dernek Başkan Yardımcısı Ertan Aksakal birçok davetli ve öğrenciler katıldı.

İftar programından sonra öğrencilere mezuniyet sertifikası verildi.

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