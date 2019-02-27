Eğitim Bir-Sen’den Mısır’da yaşanan idam olaylarına kınama

Eğitim Bir-Sen Balıkesir 1. Nolu Şubesi, Mısır’da yaşanan idam olaylarını kınadı. Mısır’da Sisi hükumeti tarafından darbe karşıtlarına yönelik alınan idam kararları Eğitim Bir-Sen Balıkesir 1. Nolu Şubesi tarafından kınandı.

Eğitim Bir-Sen Balıkesir 1. Nolu Şube Başkanı Mehmet Çabuk ve yönetim kurulu Mısır’da yaşanan idam olayları ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Başkan Çabuk toplantıda, "Emperyalist dünyanın desteğini alan Sisi, dünyanın kör vicdanından ve ümmetin sessizliğinden güç alarak gittikçe daha da firavunlaşmamaktır.Firavunun Hz. Musa kavmine yaptığının bir benzerini Mısır’da masum Müslüman kitlelere yapmaktadır. Geçtiğimiz günlerde 9 genç cunta tarafından haksız yere idam edildi. Darbeci Sisi hükumeti bugüne kadar göstermelik mahkemelerle 165 masum insanı idam etti.

Mısır’da yaşananlar bir kez daha göstermiştir ki dünyada saflar nettir. Bir tarafta emperyalizm ve onların işbirlikçi kuklaları diğer tarafta sömürülen ve ezilen kitlelerle onların sesi olma onurunu canlarıyla ödeyen vicdanlı insanlar. Biz onurun direnişte, izzetin hakkı haykırmakta, dirilişin zulme karşı mazlumu savunmakta ve kurtuluşun adaleti ayakta tutmakta olduğuna inananlar olarak bugüne kadar susmadık, susmayacağız. Bu vesileyle Mısır’da ki idamların durması için bütün onurlu kesimlerin insanlık ortak paydasında, hak ve adaletten yana birleşmeleri ve güçlü bir itirazda bulunmaları çağrımızı yineliyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı’nı acil toplanma çağrısı yapıyoruz. Cuntacı Sisi ve destekçilerini kınıyor ve lanetliyoruz. Mısır’da idam edilen gençlerimizin şehadetleri vesilesiyle kendilerine rahmet, ailelerine ve bütün İslam ümmetine başsağlığı diliyor, Mısır zindanlarındaki masum ve mazlum kardeşlerimizle dayanışma irademizi Balıkesir’den bir kez daha ifade ediyoruz" şeklinde konuştu.