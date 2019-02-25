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Eğitim Bir-Sen’den Mısır’da yaşanan idam olaylarına kınama

Eğitim Bir-Sen Mardin Şubesi, Mısır’da yaşanan idam olaylarını kınadı.

25 Şubat 2019 Pazartesi 13:14
Eğitim Bir-Sen’den Mısır’da yaşanan idam olaylarına kınama

Eğitim Bir-Sen Mardin Şubesi, Mısır’da yaşanan idam olaylarını kınadı.


Mısır’da Sisi hükümeti tarafından darbe karşıtlarına yönelik alınan idam kararları Eğitim Bir-Sen Mardin Şubesi tarafından kınandı. Eğitim Bir-Sen Mardin Şube Başkanı Eyüp Değer, Mısır’da 16-17 Haziran 2012 yılında yüzde 51,73 oyla Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi hükümetine darbe yapan Sisi cuntasının, meşru hükümeti savunmak için Rabia Meydanı’nda oturma eylemi yapan silahsız binlerce insanı katlettiğini söyledi. Değer, "Sisi’nin destekçilerinin idamları görmezden gelmek şöyle dursun aksine terörle mücadele yalanıyla desteklediği bir vasatı yaşıyoruz. Bugün bütün İslam dünyası benzer bir saldırı altında. Bangladeş’te, Doğu Türkistan’da, Filistin’de, Arakan’da, Yemen’de, Suriye’de İslam dünyasının neresine bakarsanız bakın kan, savaş, katliam, idam ve gözyaşı. Mısır’da yaşananlar bir kez daha göstermiştir ki dünyada saflar nettir. Bir tarafta emperyalizm ve onların işbirlikçi kuklaları diğer tarafta sömürülen ve ezilen kitlelerle onların sesi olma onurunu canlarıyla ödeyen vicdanlı insanlar. Biz onurun direnişte, izzetin hakkı haykırmakta, dirilişin zulme karşı mazlumu savunmakta ve kurtuluşun adaleti ayakta tutmakta olduğuna inananlar olarak bugüne kadar susmadık, susmayacağız. Bu vesileyle Mısır’daki idamların durması için bütün onurlu kesimlerin insanlık ortak paydasında, hak ve adaletten yana birleşmeleri ve güçlü bir itirazda bulunmaları çağrımızı yineliyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı’nı acil toplanma çağrısı yapıyoruz. Cuntacı Sisi ve destekçilerini kınıyor ve lanetliyoruz. Mısır’da idam edilen gençlerimizin şehadetleri vesilesiyle kendilerine rahmet, ailelerine ve bütün İslam ümmetine başsağlığı diliyor, Mısır zindanlarındaki masum ve mazlum kardeşlerimizle dayanışma irademizi Mardin’den bir kez daha ifade ediyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 13:14
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