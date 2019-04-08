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Eğitim Bir-Sen’den Kansere Karşı ’Her Kan 3 Can’ Kampanyası

Kansere karşı ortak mücadele kapsamında, Eğitim Bir-Sen Kayseri Şubesi ’Her Kan 3 Can’ sloganıyla kan bağışında bulunarak Türk Kızılayı’na destek oldu.

08 Nisan 2019 Pazartesi 15:45
Eğitim Bir-Sen’den Kansere Karşı ’Her Kan 3 Can’ Kampanyası

Kansere karşı ortak mücadele kapsamında, Eğitim Bir-Sen Kayseri Şubesi ’Her Kan 3 Can’ sloganıyla kan bağışında bulunarak Türk Kızılayı’na destek oldu.


Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleşen ve öğrencilerinde bağışçı olduğu etkinlikte, Eğitim Bir-Sen Kayseri Şubesi Başkanı Aydın Kalkan, Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) Başkanı Prof. Dr. Musa Karakökçü ve Eğitim Bir-Sen Kayseri Şubesi üyeleri katıldı. Etkinlikte eğitimciler deöğrencilerle birlikte kan bağışında bulundu.


Eğitim Bir-Sen’in farklı bir sendika olduğunu ve merkezinde insanın olduğunun altını çizen Eğitim Bir-Sen Kayseri Şubesi Başkanı Aydın Kalkan, “Sendika deyince, para pazarlığı yapan sivil toplum örgütü geliyor insanların aklına. Eğitim Bir-Sen farklı gerçekten. Kurucu genel başkanımız, bizim sendikamızı kurarken merkeze insanı koyuyor ve her şey insan içindir diyor. Bugünkü sloganımız her kan 3 can. Bu sloganla Türk Kızılayı, Kansere Karşı Mücadele Derneği ve Eğitim Bir-Sen olarak düzenlemiş olduğumuz, eğitimcilerin katıldığı ve bize ev sahipliği yapan Anadolu İmam hatip Lisesi öğrencilerimizin katıldığı kan bağışımız büyük katılımla gerçekleşiyor. Bazen kan anonsları yapılıyor ve kan bulunamadığı için canlar kaybediyoruz.Biz de önceden bir tedbir olsun diye, bugün böyle bir etkinlik başlattık. Tüm kan veren öğrencilerimize ve eğitimcilerimize teşekkür ediyorum” dedi.


Kanser hastası çocukların tedavilerini yürüten Erciyes Üniversitesi çocuk kanser bölümü başkanı ve Kansere Karşı Birlikte Derneği başkanı Prof. Dr. Musa Karakökçü yaptığı konuşmada, “Kanka derneğiyle, Kayseri’li hayırseverlerin bağışlarıyla belki Türkiye’de ilk olacak nitelikte çok büyük bir çocuk kanser hastanesi inşaatına başladık. Burada gördüğünüz gibi, Kayseri’li hayırseverler bir taraftan maddi olarak hastaneler yaptırıyor diğer tarafta da kanlarıyla bu insanlara yardımcı oluyorlar. Biz bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 08 Nisan 2019 Pazartesi 15:45
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