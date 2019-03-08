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Eğitim Bir Sen’den Dökmen’e tepki

Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından rehberlik öğretmenlerine yönelik düzenlenen eğitim seminerinde yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Psikolog Üstün Dökmen’e tepkilerin ardı arkası kesilmiyor.

08 Mart 2019 Cuma 12:56
Eğitim Bir Sen’den Dökmen’e tepki

Sakarya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından rehberlik öğretmenlerine yönelik düzenlenen eğitim seminerinde yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Psikolog Üstün Dökmen’e tepkilerin ardı arkası kesilmiyor. Eğitim Bir Sen Bursa 1 No’lu Şube Başkanı Ramazan Acar da yaptığı açıklamayla Dökmen’i sert bir dille eleştirdi.


Acar, yaptığı açıklamada, “Eski nizamın yasakçı, dışlayıcı zihniyetini ve uygulamalarını tarihin çöplüğüne gömen yeni Türkiye’yi bu millet nice bedeller ödeyerek, tırnaklarını kanatarak tesis etmiştir. Buna karşı, eski nizamın karanlık yüzleri, ‘bilimsellik ve çağdaşlık’ ambalajında sattıkları köhne fikirleri, ayrımcı ve dışlayıcı tutumları ile gerici zihniyetlerini dışa vurmaktan, akademik unvanların, popüler kimliklerin, yüksek mevkilerin gizleyemediği bu cehalet ve karanlığı kusmaktan geri durmuyorlar. Milletten her seferinde yedikleri şamara rağmen, maalesef kâh yüksek yargıda, kâh akademik alanda, bir gün tıp dünyasında, diğer gün bir kafede milleti ve değerlerini aşağılamaktan vazgeçmiyorlar” ifadelerini kullandı.


Birkaç gün önce, İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde bir diş hekiminin sıra bekleyen çarşaflı üç hastanın fotoğrafını özel hayatlarına müdahale etmekte bir beis görmeyerek sosyal medyada paylaştığını hatırlatan Acar, şunları söyledi:


“Bu aymazlığın son örneği, Sakarya İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği bir programa katılan Prof. Dr. Üstün Dökmen tarafından sergilenmiştir. Dökmen, “Nasıl bir pilot sarhoş olmamalı, bir Hıristiyan psikolog haç takmamalı ise rehberlik öğretmeni de baş örtülü biri olmaz!”, “Meslek icra edilirken inşallah, maşallah, hayırlısıyla gibi cümleler sarf edilmemelidir!”diyerek baş örtülülere karşı ayrımcı, inanca karşı da hayattan dışlayıcı bir tavır ortaya koymuştur. Dökmen’in bu hezeyanları maalesef ilk de değildir. Ön yargılarını bilimsellik maskesiyle gizlemeye çalışan bu köhne kafalara, hezeyanlarını kusabilecekleri kürsülerin, soyu tükenmiş gayrimeşru uygulamaların ruhunu çağırabilecekleri meşru zeminlerin devlet imkânlarıyla sunulmasını, üstelik bir de taltif edilmelerini anlamak mümkün değildir. Milletin kurumları, milletin değerleriyle çatışan, yasakçı zihniyetin temsilcisi olan, özgürlük ve adalet sicili bozuk kişilere devlet imkânıyla milleti aşağılama fırsatı sunmamalıdır.”


Eğitim-Bir-Sen olarak, hiç kimsenin eski Türkiye rüyalarını görmemeleri gerektiğine vurgu yaptıklarını belirten Acar, “Kararlı bir mücadeleyle ortadan kaldırdığımız ayrımcı, dışlayıcı, yasakçı zihniyetin yeniden tesis edilmesine bu millet ve bu milletin en büyük sendikası olarak müsaade etmeyeceğiz.


Zalimler için komedi, mazlumlar için trajedi olan bu tiyatronun perdeleri sonsuza kadar kapanmıştır ve bir daha da açılmayacaktır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 12:56
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