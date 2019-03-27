Eğitim-Bir-Sen’den Çanakkale Zaferi sergisi ve konferansı

Bir-Sen Atakum ve Canik Temsilciliklerince “Batı’nın Gözünden Karikatürlerle Çanakkale Zaferi” konulu sergi ve konferans gerçekleştirildi.

Konferanslar, Samsun Tarih Derneği Başkanı Tarihçi Yazar Emin Günaydın tarafından verildi. Atakum Ertuğrul Gazi Ortaokulu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen konferansta Günaydın, Çanakkale Zaferi’nin ve 1.Dünya Savaşı’nın, o gün Batı medyasında nasıl karikatürize edildiğini karikatür okuma yoluyla anlattı. Gençlerin ve öğrencilerin, Batı’nın, Çanakkale Zaferi’ne, Osmanlı’ya ve Müslüman Türk milletine yaklaşımını farklı bir pencereden görmelerine imkan sağlayan konferans katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Konferansın gençlere tarih şuurunu aşılaması bakımından bu tür etkinliklerin önemli olduğu vurgulandı.

Konferansa, Eğitim-Bir-Sen 1 No’lu Şube Başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Yetik, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kenan Arslan, İlkadım İlçe Temsilcisi Nihat Şen, Canik İlçe Temsilcisi Erdal Eş, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.